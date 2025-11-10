(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Aleksander Zverev pobedom je započeo Završni masters u Torinu.

Nemac je bio bolji od Amerikanca Bena Šeltona 2:0, po setovima 6:3, 7:6 (6). Treći teniser sveta je bio ubedljiv u prvom setu i sa dva brejka stigao do 6:3. Drugi set je bio vrlo niezvestan i rešen je u taj-brejku. Činilo se da će meč otići u treći set, pošto je 6. igrač sa ATP liste imao tri vezane set lopte. Međutim, Zverev je osvojio pet poena u nizu i preokrenuo rezultat. Iskoristio je Nemac prvu meč loptu i došao do važnog trijumfa u grupi “Bjern Borg”. Bio je