(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 5 sati  |  N. R.
(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Aleksander Zverev pobedom je započeo Završni masters u Torinu.

Nemac je bio bolji od Amerikanca Bena Šeltona 2:0, po setovima 6:3, 7:6 (6). Treći teniser sveta je bio ubedljiv u prvom setu i sa dva brejka stigao do 6:3. Drugi set je bio vrlo niezvestan i rešen je u taj-brejku. Činilo se da će meč otići u treći set, pošto je 6. igrač sa ATP liste imao tri vezane set lopte. Međutim, Zverev je osvojio pet poena u nizu i preokrenuo rezultat. Iskoristio je Nemac prvu meč loptu i došao do važnog trijumfa u grupi “Bjern Borg”. Bio je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zverev pobedio Šeltona u prvom kolu ATP finala u Torinu

Zverev pobedio Šeltona u prvom kolu ATP finala u Torinu

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ATPTorinoATP listaMasters

Sport, najnovije vesti »

Džon Meri ponosan: Tri boda su nagrada za zajedništvo i veru u našu misiju

Džon Meri ponosan: Tri boda su nagrada za zajedništvo i veru u našu misiju

Kurir pre 10 minuta
Vojvodina dočekuje slobodu: Novosađani ciljaju pobedu u Aba ligi

Vojvodina dočekuje slobodu: Novosađani ciljaju pobedu u Aba ligi

Kurir pre 1 sat
Ugrešić i Natho za prvo mesto

Ugrešić i Natho za prvo mesto

Sportski žurnal pre 1 sat
Vaterpolisti Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Kup konferencije

Vaterpolisti Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Kup konferencije

Telegraf pre 1 sat
Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Kurir pre 2 sata