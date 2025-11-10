I dalje verujem da smo među najboljima u evroligi: Sterling Braun ne gubi veru u Partizan!

Hot sport pre 54 minuta
I dalje verujem da smo među najboljima u evroligi: Sterling Braun ne gubi veru u Partizan!

Ima još mnogo mnogo da se igra i da pokaže da je u pravu, ne treba tim takvog kvaliteta ni u ludilu otpisati! Košarkaši Partizanat u utorak od 20.30 časova dočekuju ekipu Monaka u okviru 10. kola Evrolige, a pred meč se medijima obratio Amerikanac Sterling Braun. „Očekujem dobar meč, kao i uvek.

Dobro smo se spremili, iza nas je zahtevna utakmica, a sada pokušavamo da uklopimo nove igrače. Nadam se da ćemo posle ovog duela uspeti da uđemo u svoj ritam“, rekao je Braun. Na pitanje o trenutnoj formi crno-belih, istakao je da nema razloga za paniku: „Ne bih to nazvao krizom. Imali smo nekoliko nesrećnih poraza, ali to je deo svake sezone. Nedostaju nam neki momci, novi su tek stigli i potrebno je vreme da se sve složi. Takve stvari se dešavaju. Sutra nas čeka
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Sport klub pre 54 minuta
Partizan bez Vanje i Lakića na Monako, Parker je spreman, Obradović priznao da je više očekivao od njega

Partizan bez Vanje i Lakića na Monako, Parker je spreman, Obradović priznao da je više očekivao od njega

Sportske.net pre 39 minuta
Sterling Braun: "Kriza? Nismo na istoj strani što se toga tiče"

Sterling Braun: "Kriza? Nismo na istoj strani što se toga tiče"

Sportske.net pre 44 minuta
Sterling Braun: Spremni smo, očekujem dobru utakmicu protiv Monaka

Sterling Braun: Spremni smo, očekujem dobru utakmicu protiv Monaka

RTV pre 54 minuta
Ponovo bez kapitena, evo kakav je status džabarija parkera: Željko Obradović otkrio neke stvari!

Ponovo bez kapitena, evo kakav je status džabarija parkera: Željko Obradović otkrio neke stvari!

Hot sport pre 39 minuta
Braun: Nema pognutih glava u svlačionici

Braun: Nema pognutih glava u svlačionici

Sportski žurnal pre 39 minuta
Željko Obradović pričao o Parkeru: „Društvene mreže su pogubne za svakog čoveka“

Željko Obradović pričao o Parkeru: „Društvene mreže su pogubne za svakog čoveka“

Nova pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Skromnost Modrića iznenadila sve

Skromnost Modrića iznenadila sve

Danas pre 45 minuta
Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Pokuševski: Zdrav sam, trener odlučio da ne igram

Sport klub pre 54 minuta
(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

(Video) Paunović: Ne samo da se pojavimo na Vembliju, nego da napravimo nešto što će da se pamti za našu zemlju

IndeksOnline pre 39 minuta
Oglasili se iz OFK Vršac: Brutalan napad na naš stručni štab u Vranju

Oglasili se iz OFK Vršac: Brutalan napad na naš stručni štab u Vranju

Vranje news pre 20 minuta
Fudbalski klub Vojvodina najavio saradnju sa američkim Šarlotom

Fudbalski klub Vojvodina najavio saradnju sa američkim Šarlotom

RTV pre 40 minuta