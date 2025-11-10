I dalje verujem da smo među najboljima u evroligi: Sterling Braun ne gubi veru u Partizan!

Ima još mnogo mnogo da se igra i da pokaže da je u pravu, ne treba tim takvog kvaliteta ni u ludilu otpisati! Košarkaši Partizanat u utorak od 20.30 časova dočekuju ekipu Monaka u okviru 10. kola Evrolige, a pred meč se medijima obratio Amerikanac Sterling Braun. „Očekujem dobar meč, kao i uvek.

Dobro smo se spremili, iza nas je zahtevna utakmica, a sada pokušavamo da uklopimo nove igrače. Nadam se da ćemo posle ovog duela uspeti da uđemo u svoj ritam“, rekao je Braun. Na pitanje o trenutnoj formi crno-belih, istakao je da nema razloga za paniku: „Ne bih to nazvao krizom. Imali smo nekoliko nesrećnih poraza, ali to je deo svake sezone. Nedostaju nam neki momci, novi su tek stigli i potrebno je vreme da se sve složi. Takve stvari se dešavaju. Sutra nas čeka