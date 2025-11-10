Zaustavljena nabavka očitavanja brojila: Da li će ista firma i Šijanu srušiti tender, kao Marku Bosancu

N1 Info pre 38 minuta  |  D. K.
Zaustavljena nabavka očitavanja brojila: Da li će ista firma i Šijanu srušiti tender, kao Marku Bosancu

Opet je privremeno zaustavljen tender za posao očitavanja brojila, pa je potpisivanje ugovora sa Elektrodistribucijom stopirano za grupu ponuđača koju predvodi firma Daneta Šijana.

Firma koja se žalila na odluku da se posao dodeli Šijanovoj firmi je, po svemu sudeći - ista ona zbog koje je propala ovakva nabavka prošli put, kada je posao prvobitno dodeljen konzorcijumu koji je predvodila firma Marka Bosanca. Portal javnih nabavki objavio je Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača u nabavci Elektrodistribucije za očitavanje brojila. "Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke", objavila je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Zaustavljena nabavka za očitavanje brojila: Hoće li ista firma i Šijanu srušiti tender, kao što je ranije oborila Bosanca

Zaustavljena nabavka za očitavanje brojila: Hoće li ista firma i Šijanu srušiti tender, kao što je ranije oborila Bosanca

Nova pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tenderjavne nabavke

Ekonomija, najnovije vesti »

Instaliraj aplikaciju, uplati 500€ i prati kodove! Neki dupliraju novac, mnogi ga izgube za 24 sata

Instaliraj aplikaciju, uplati 500€ i prati kodove! Neki dupliraju novac, mnogi ga izgube za 24 sata

Kamatica pre 8 minuta
Zaustavljena nabavka očitavanja brojila: Da li će ista firma i Šijanu srušiti tender, kao Marku Bosancu

Zaustavljena nabavka očitavanja brojila: Da li će ista firma i Šijanu srušiti tender, kao Marku Bosancu

N1 Info pre 38 minuta
Od bankrota do potere za Nvidijom - priča o velikom preokretu AMD-ja

Od bankrota do potere za Nvidijom - priča o velikom preokretu AMD-ja

Bloomberg Adria pre 23 minuta
Za kiriju stana u centru – kuća sa dvorištem na periferiji

Za kiriju stana u centru – kuća sa dvorištem na periferiji

Biznis.rs pre 43 minuta
Raste cena kvadrata, garaže novo zlato – da li je sada pravo vreme za kupovinu stana

Raste cena kvadrata, garaže novo zlato – da li je sada pravo vreme za kupovinu stana

RTS pre 18 minuta