Zaustavljena nabavka očitavanja brojila: Da li će ista firma i Šijanu srušiti tender, kao Marku Bosancu

Opet je privremeno zaustavljen tender za posao očitavanja brojila, pa je potpisivanje ugovora sa Elektrodistribucijom stopirano za grupu ponuđača koju predvodi firma Daneta Šijana.

Firma koja se žalila na odluku da se posao dodeli Šijanovoj firmi je, po svemu sudeći - ista ona zbog koje je propala ovakva nabavka prošli put, kada je posao prvobitno dodeljen konzorcijumu koji je predvodila firma Marka Bosanca. Portal javnih nabavki objavio je Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača u nabavci Elektrodistribucije za očitavanje brojila. "Naručilac zaustavlja dalje aktivnosti u postupku javne nabavke", objavila je