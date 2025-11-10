Vlada Srbije usvojila budžet za 2026. godinu sa planiranim deficitom i zaduženjem

Vlada Srbije usvojila budžet za 2026. godinu sa planiranim deficitom i zaduženjem

Budžet za 2026. godinu predviđa deficit ispod tri odsto BDP-a, zaduženje od oko 8,3 milijarde evra i fokus na otplatu starih dugova i kapitalne investicije.

Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2026. godinu sa planiranim rashodima od 2.751,7 milijardi dinara i prihodima od 2.414,7 milijardi dinara, što stvara deficit od oko 337 milijardi dinara (2,88 milijardi evra). Nedeljnik Danas N1 Info

Za pokrivanje deficita i otplatu starih dugova planirano je zaduženje od oko 970 milijardi dinara (8,3 milijarde evra). Veći deo zaduženja neće biti usmeren na nove projekte već na vraćanje ranije uzetih kredita i obveznica. Beta Radio 021 Nova ekonomija

Budžet predviđa kapitalne investicije, uključujući izložbu "Expo 2027", Nacionalni stadion i nabavku francuskih rafala. Fiskalni okvir je stabilan sa ciljanom inflacijom od 3,7 odsto i javnim dugom ispod 60 odsto BDP-a, što omogućava održiv rast plata i penzija. Blic Biznis i finansije

