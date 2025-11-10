„Detektovao sam probleme…“: Prvo obraćanje Veljka Paunovića na mestu selektora Srbije

Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je danas da želi da svojoj ekipi vrati veru u ostvarivanje dobrog rezultata na predstojećoj utakmici protiv Engleske i plasman na naredno Svetsko prvenstvo. „U razgovoru sa igračima sam detektovao nekoliko problema sa kojima se oni suočavaju.

Prvi je podrška publike i javnosti, a zatim jasnoća u svakodnevnom radu. Prvo što ja mogu da uradim je da im vratim međusobno poverenje i veru da je moguće da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Veru da možemo da protiv Engleske napravimo rezultat koji će nas ostaviti sa šansom da protiv Letonije imamo šansu za baraž. Radiću na samopouzdanju i međusobnom i uzajamnom poverenju. To su ključne stvari“, naveo je Paunović na konferenciji za novinare. Reprezentacija