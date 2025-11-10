Brnabić u poseti Ukrajini: Beograd i Kijev i mogu da unaprede saradnju

Predsednica Skupštine Ana Brnabić, koja danas boravi u poseti Ukrajini, sastala se sa predsednikom Vrhovne Rade Ruslanom Stefančukom, nakon čega je izjavila da postoji mnogo stvari na kojima dva parlamenta rade zajedno, ali da saradnja može da bude "još intenzivnija".

Izjavila je i da će Srbija pomoći Ukrajini na njenom evropskom putu. "Već neko vreme radimo na pronalaženju najboljeg datuma za moju prvu posetu Ukrajini i srećan sam što sam danas ponovo ovde u Kijevu. Kao što je rekao gospodin Stefančuk, u Narodnoj skupštini Srbije osnovali smo parlamentarnu grupu prijateljstva sa Ukrajinom i takođe mi je drago da kažem da smo u redovnom kontaktu sa njihovim kolegama iz ukrajinske Rade i da se svi nadamo da će parlamentarna grupa