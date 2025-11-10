Senat SAD usvojio zakon o privremenom finansiranju – korak ka ponovnom otvaranju vlade

Senat SAD usvojio je tokom protekle noći republikanski zakon o privremenom finansiranju američke vlade, zahvaljujući glasovima osam demokrata koji su podržali da se krene dalje sa paketom koji bi ponovo otvorio saveznu vladu, prenosi danas Aksios.

To je ključno proceduralno glasanje koje predstavlja jasan znak da je postignut dvostranački dogovor o okončanju rekordnog zatvaranja američke vlade, koje traje od 1. oktobra. Demokrate su nedeljama istrajavale u zahtevu da republikanci podrže produženje poreske olakšice za Zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, u zamenu za njihove glasove za finansiranje vlade. Umerene demokrate su na kraju prihvatile obećanje republikanaca o glasanju o tom zakonu, a konačan