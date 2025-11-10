Oklahoma savladala Memfis i zabeležila 10. trijumf ove sezone, Detroit upisao šestu uzastopnu pobedu

Radio sto plus pre 54 minuta
Oklahoma savladala Memfis i zabeležila 10. trijumf ove sezone, Detroit upisao šestu uzastopnu pobedu

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz sedam skokova i šest asistencija.

Čet Holmgren i Adžaj Mičel su dodali po 21 poen, dok je Ajzea Hartenštajn upisao 18 poena i 13 skokova. U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 17 poena. Sedrik Kauard je dodao 13 poena i 10 skokova, po 12 poena su postigli Džejlen Vels i Santi Aldama, koji je zabekežio i devet skokova, dok je Dža Morent upisao 11 poena i osam asistencija. Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 10/1, dok Memfis zauzima 10. mesto sa četiri
Od meča za titulu, do najgore ekipe NBA lige: Degradacija tima kakva se ne pamti!

Hot sport pre 33 minuta
Nikola Jokić gleda i ne veruje! Ove sezone čeka ga žestoka borba!

Kurir pre 19 minuta
Šej Gildžis-Aleksander srušio Memfis u spektakularnom preokretu

Euronews pre 48 minuta
Oklahoma pregazila Memfis na putu ka desetoj pobedi (video)

Sportski žurnal pre 13 minuta
Dosadno veče u NBA - Embid presedeo, Šej u MVP modu VIDEO

B92 pre 13 minuta
Šej blistao u preokretu Tandera, zapažen i bivši igrač Partizana

Sport klub pre 1 sat
VIDEO Šampion deluje zastrašujuće, ima li nade za Jokića i ostatak lige?

Nova pre 58 minuta
Velika tuga: Preminula jedna od najvećih legendi NBA lige

Nova pre 3 minuta
Tepanje u Vranje: Masovna tuča posle utakmice Dinamo jug – OFK Vršac

Bujanovačke pre 4 minuta
Šampion je već dvociften, ma kakav gradski derbi, Niksi pregazili Netse!

Sportske.net pre 23 minuta
FIFA sprema promenu za žreb za Mundijal?

Danas pre 34 minuta
Kriza u Napoliju - hoće li Konte biti "žrtveni jarac" u sistemu punom "primadona"?

Sportske.net pre 3 minuta