Oklahoma savladala Memfis i zabeležila 10. trijumf ove sezone, Detroit upisao šestu uzastopnu pobedu

Najefikasniji u ekipi Oklahome bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz sedam skokova i šest asistencija.

Čet Holmgren i Adžaj Mičel su dodali po 21 poen, dok je Ajzea Hartenštajn upisao 18 poena i 13 skokova. U ekipi Memfisa najefikasniji je bio Džeren Džekson Džunior sa 17 poena. Sedrik Kauard je dodao 13 poena i 10 skokova, po 12 poena su postigli Džejlen Vels i Santi Aldama, koji je zabekežio i devet skokova, dok je Dža Morent upisao 11 poena i osam asistencija. Oklahoma je prva na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 10/1, dok Memfis zauzima 10. mesto sa četiri