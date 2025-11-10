Kremlj: Sukob će se završiti kada ostvarimo svoje ciljeve; Zelenski: Svi se plaše Trampa, ali ne i ja

Rat u Ukrajini – 1356. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će se sukob završiti kada Rusija ostvari ciljeve koji su postavljeni tokom "specijalne vojne operacije". Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se ceo svet plaši američkog predsednika Donalda Trampa, ali ne i on, odbacivši tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog burnog sastanka u oktobru u Beloj kući.

Rusija: Preuzela smo tri naselja u Zaporožju i Donjecku Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage potisnule ukrajinske trupe iz naselja Solodke i Nove u Zaporoškoj oblasti, kao i Gnativke u Donjeckoj oblasti. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaj sa bojišta. (Reuters) Opširnije Kraće Kremlj: Sukob će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari ciljeve koji su postavljeni tokom