Kremlj: Sukob će se završiti kada ostvarimo svoje ciljeve; Zelenski: Svi se plaše Trampa, ali ne i ja

RTS pre 41 minuta
Kremlj: Sukob će se završiti kada ostvarimo svoje ciljeve; Zelenski: Svi se plaše Trampa, ali ne i ja

Rat u Ukrajini – 1356. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će se sukob završiti kada Rusija ostvari ciljeve koji su postavljeni tokom "specijalne vojne operacije". Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se ceo svet plaši američkog predsednika Donalda Trampa, ali ne i on, odbacivši tvrdnje da je Tramp bacio karte sa linijama fronta u Ukrajini tokom njihovog burnog sastanka u oktobru u Beloj kući.

Rusija: Preuzela smo tri naselja u Zaporožju i Donjecku Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage potisnule ukrajinske trupe iz naselja Solodke i Nove u Zaporoškoj oblasti, kao i Gnativke u Donjeckoj oblasti. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaj sa bojišta. (Reuters) Opširnije Kraće Kremlj: Sukob će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari ciljeve koji su postavljeni tokom
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam Brnabić na…

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam Brnabić na međuparlamentarnoj saradnji

RTV pre 11 minuta
Peskov: Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve

Peskov: Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve

RTV pre 52 minuta
Brnabić: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajini na EU putu

Brnabić: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajini na EU putu

Euronews pre 7 minuta
Brnabić u Kijevu: Srbija i Ukrajina su prijateljske zemlje

Brnabić u Kijevu: Srbija i Ukrajina su prijateljske zemlje

Vesti online pre 7 minuta
Peskov: Sukob u Ukrajini biće okončan kada Rusija ostvari svoje ciljeve

Peskov: Sukob u Ukrajini biće okončan kada Rusija ostvari svoje ciljeve

NIN pre 26 minuta
Peskov otkrio kada će se završiti rat u Ukrajini Otkrio i šta trenutno Rusi misle o Evropi

Peskov otkrio kada će se završiti rat u Ukrajini Otkrio i šta trenutno Rusi misle o Evropi

Alo pre 52 minuta
Kremlj otkrio kada će se rat završiti; "Zabluda je..."

Kremlj otkrio kada će se rat završiti; "Zabluda je..."

B92 pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNEvropska UnijaSkupština SrbijeMoskvaUkrajinaRojtersSergej LavrovBela kućaRusijaDonjeckKijevDronAna BrnabićDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam Brnabić na…

Brnabićeva: Srbija i Ukrajina mogu da unaprede saradnju, podrška Ukrajine na EU putu; Stefančuk: Zahvalan sam Brnabić na međuparlamentarnoj saradnji

RTV pre 11 minuta
Peskov: Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve

Peskov: Sukob u Ukrajini će se završiti kada Rusija ostvari svoje ciljeve

RTV pre 52 minuta
Ostavka Tima Dejvija: Trenuci koji su obeležili 20 godina BBC karijere

Ostavka Tima Dejvija: Trenuci koji su obeležili 20 godina BBC karijere

BBC News pre 52 minuta
Muslimani iz cijelog svijeta završili putovanje trasom Hidžre

Muslimani iz cijelog svijeta završili putovanje trasom Hidžre

RTV Novi Pazar pre 51 minuta
Hamas nastavlja poštovati mirovni sporazum

Hamas nastavlja poštovati mirovni sporazum

RTV Novi Pazar pre 31 minuta