Paunović: Cilj je povratak podrške, poverenja i publike na naše najveće stadione u Beogradu

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je u prvom obraćanju javnosti da je neophodno ponovo izgraditi kult reprezentacije, kao i to da je cilj povratak publike na stadione u Beogradu i vraćanje poverenja naroda u reprezentaciju.

Najvažnije poruke sa konferencije Veljka Paunovića Srbija će prvi meč sa Paunovićem na selektorskom mestu igrati protiv Engleske 13. novembra, a tri dana kasnije je očekuje susret sa Letonijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Srbija se trenutno nalazi na trećem mestu sa 10 bodova u kvalifikacionoj K grupi za plasman na Mundijal. Na prvom mestu je Engleska sa 18 bodova, koja je obezbedila takmičenje u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, a na drugom je
