Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije u ponedeljak počinje pripreme za poslednje dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U duelima sa Engleskom u gostima i Letonijom kod kuće na klupi će sedeti novi selektor Veljko Paunović. Tvorac omladinskog prvaka sveta iz 2015. godine debitovaće u Londonu na klupi seniorskog nacionalnog tima protiv Engleske u četvrtak, 13. novembra. Duel na “Vembliju” je na programu u 20:45 časova, a direktan TV prenos je obezbeđen na TV kanalima RTS 1 i Arena 1 Premium. “Orlovima” je ostala teoretska šansa za drugo mesto koje vodi u baraž, a direktan rival