Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Danas pre 7 sati  |  N. R.
Kad i gde možete da gledate fudbalski meč Engleska – Srbija?

Fudbalska reprezentacija Srbije u ponedeljak počinje pripreme za poslednje dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

U duelima sa Engleskom u gostima i Letonijom kod kuće na klupi će sedeti novi selektor Veljko Paunović. Tvorac omladinskog prvaka sveta iz 2015. godine debitovaće u Londonu na klupi seniorskog nacionalnog tima protiv Engleske u četvrtak, 13. novembra. Duel na “Vembliju” je na programu u 20:45 časova, a direktan TV prenos je obezbeđen na TV kanalima RTS 1 i Arena 1 Premium. “Orlovima” je ostala teoretska šansa za drugo mesto koje vodi u baraž, a direktan rival
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Srpskom fudbalu je potrebno čudo, a on nam je najveća nada: Danas počinje novo doba - era Veljka Paunovića

Srpskom fudbalu je potrebno čudo, a on nam je najveća nada: Danas počinje novo doba - era Veljka Paunovića

Mondo pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoRTSEngleskaVembliLondonbaraž

Sport, najnovije vesti »

Nba liga zavijena u crno! Umrla legenda američke i svetske košarke!

Nba liga zavijena u crno! Umrla legenda američke i svetske košarke!

Kurir pre 11 minuta
(VIDEO) Spasić: Vrščane tukao čelnik Pčinjskog okruga i Dinama!

(VIDEO) Spasić: Vrščane tukao čelnik Pčinjskog okruga i Dinama!

Sport klub pre 11 minuta
Srpskom fudbalu je potrebno čudo, a on nam je najveća nada: Danas počinje novo doba - era Veljka Paunovića

Srpskom fudbalu je potrebno čudo, a on nam je najveća nada: Danas počinje novo doba - era Veljka Paunovića

Mondo pre 11 minuta
Velika tuga: Preminula jedna od najvećih legendi NBA lige

Velika tuga: Preminula jedna od najvećih legendi NBA lige

Nova pre 6 minuta
I Alkaras odahnuo: Bolje Lorenco nego Novak

I Alkaras odahnuo: Bolje Lorenco nego Novak

Sport klub pre 16 minuta