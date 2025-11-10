Skupština Srbije raspravlja o listi kandidata za članove Savet REM-a

Poslanici Skupštine Srbije nastavila je drugu sednicu drugog redovnog zasedanja, raspravom o listi kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Kovač: Niko iz vladajuće većine ne blokira izbor članova Saveta REM-a Potpredsednica Skupštine iz redova Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Elvira Kovač rekla je tokom rasprave da niko iz vladajuće većine, pa ni SVM, ne blokira izbor članova Saveta REM-a Poslanik SDA Sandžaka Ahmedine Škrijelja prethodno je izjavio da je važno ne sabotirati proces izbora kompletnog sastava Saveta REM-a. Kovač je istakla da niko iz vladajuće većine ne blokira taj proces, dodajući da