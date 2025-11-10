Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

RTV pre 44 minuta  |  Tanjug
Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu - Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

BEOGRAD - Ispred Skupštine Srbije i ovog jutra je mirno, a saobraćaj na raskrsnici Takovske, Kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra, koju su prethodnih dana povremeno blokirale grupe građana, se normalno odvija.

U blizini Doma Narodne skupštine, na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra, nalazi se šator u kojem je Dijana Hrka, čiji je sin nastradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a koja od nedelje, 2. novembra, štrajkuje glađu zahtevajući da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i ostalih nastradalih u padu nadstrešnice. Sa Hrkom je i manja grupa građana koji joj pružaju podršku.
