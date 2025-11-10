Džared Kušner stigao u Izrael na pregovore sa Netanjahuom o planu za Gazu

JERUSALIM - Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, stigao je u Izrael kako bi se sastao sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i razgovarao o sprovođenju američkog plana za okončanje rata u Gazi, potvrdio je izvor upućen u situaciju, preneo je Rojters.

Izvor je rekao da je planirano da Kušner razgovara sa Netanjahuom danas, napominjući da sastanak nije zvanično najavljen. Zvaničnici Bele kuće i Netanjahuov kabinet nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar, prenosi Rojters. Tramp je u septembru predstavio plan od 20 tačaka za okončanje sukoba koji traje već dve godine u palestinskom teritoriji, počevši sa primirjem koje je stupilo na snagu 10. oktobra, kao i predajom talaca koje je Hamas držao u Gazi. Ova