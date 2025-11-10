Paunović: Nisam mogao da propustim ovaj trenutak, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo

STARA PAZOVA - Nisam mogao da propustim ovaj trenutak, jer je prošlo 10 godina, karijere igrača su kratke, to je dugačak period za njih, izjavio je danas novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uoči mečeva protiv Engleske i Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

FSS je 30. oktobra imenovao Paunovića za novog selektora Srbije umesto Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1). Paunović će voditi reprezentaciju u borbi za plasman na SP 2026. godine. "Mislim da smo se poslednji put videli pre malo više od 10 godina. Za sve vreme bez obzira koliko daleko bio, pratio sam naš fudbal i dešavanja u sportskom sektoru i struci. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da danas mogu opet da budem