UKRAJINSKA KRIZA Nakon ruskih napada restrikcije struje u Ukrajini, Lavrov poručuje da je spreman za sastanak sa Rubiom

RTV pre 57 minuta  |  RTS,Tanjug
KIJEV,MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1356. dan. Restrikcije struje u Ukrajini nakon ruskih napada na velike energetske objekte. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ističe da sa partnerima u Evropskoj uniji priprema dvadeseti paket sankcija protiv Rusije. Sa druge strane, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručuje da je spreman za susret sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručio je da okončanje sukoba nije moguće bez uvažavanja ruskih interesa i dodao da je spreman na direktne razgovore sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Ograničenja u isporuci električne energije u Ukrajini nakon jednog od najtežih ruskih napada na elektrane. Kompanija "Ukrenergo" navela je da se tokom celog dana mogu očekivati prekidi u isporukama struje, kao i da će biti uvedena ograničenja za industriju.
RTS pre 42 minuta
