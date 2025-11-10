Planeta zvana Novak

Posle osvajanja titule u Atini Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, postao je vlasnik jednog od najneverovatnijih rekorda u istoriji sporta.

Posle pojedinih poteza, pokreta i pobeda Novaka Đokovića stiče se utisak da zaista nije bilo niti će biti tenisera kakav je srpski as. Apsurdno je više tražiti rekorde koji su mu preostali da bori jer ih je jako mali, međutim titula u Atini donela mu je još jedan i to verovatno najspecifičniji koji je ikada oborio. Novak Đoković postao je prvi teniser u istoriji belog sporta koji je osvojio titule u 20 različitih država. Sve je počelo u Holandiji, a onda je