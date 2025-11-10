Đoković skočio na ATP listi

Sportski žurnal pre 43 minuta
Alkaras ponovo prvi

Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zazima četvrto mesto sa 4.830 bodova. Đoković je u subotu pobedom nad Lorencom Muzetijem u finalu turnira u Atini osvojio svoju ukupno 101. titulu u karijeri, nakon čega je saopštio da ipak neće učestvovati na ovogodišnjem završnom ATP turniru u Torinu. Srpskog tenisera će u Torinu zameniti Muzeti, koji je porazom u finalu turnira u Atini ostao na devetom mestu na ATP listi, sa pet
Planeta zvana Novak

Novak Đoković napredovao na ATP listi

Alkarazu laknulo: Bolje Lorenco nego Đoković

Alkaras: Bolje Muzeti nego Đoković, uništio me je ovde 2023.

Alkaraz iskren o Đokoviću: „On me je ubio…"

Đoković napredovao na četvrto mesto, Alkaraz ponovo broj jedan

Titula je Novaku donela i skok – u Torinu bitka za prvo mesto

TANASKO RAJIĆ BEZ SREĆE PROTIV TIMOČANINA: Tobdžije ostale bez bodova u finišu meča

Tako to radi gospodin Paunović: Potez novog selektora je oduševio sve na konferenciji za medije

Donirao prvu platu za siročiće, došao i sam iz nemaštine, a sada ga porede sa majmunom: Rasistički skandal u italijanskoj košarci!

KKK Nais ubedljivo osvojio turnir u Mađarskoj

Dragana Stanković pred mečeve sa islandom i portugalijom: "Malo vremena imamo, ali uz dobru organizaciju možemo da ostvarimo sve što je zacrtano"

