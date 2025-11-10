Đoković skočio na ATP listi

Alkaras ponovo prvi

Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zazima četvrto mesto sa 4.830 bodova. Đoković je u subotu pobedom nad Lorencom Muzetijem u finalu turnira u Atini osvojio svoju ukupno 101. titulu u karijeri, nakon čega je saopštio da ipak neće učestvovati na ovogodišnjem završnom ATP turniru u Torinu. Srpskog tenisera će u Torinu zameniti Muzeti, koji je porazom u finalu turnira u Atini ostao na devetom mestu na ATP listi, sa pet