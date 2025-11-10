Evženija, žena zbog koje je izbilo “praško proleće”

Niz rumene obraze su joj potekle suze, ona je ustala od stola i otrčala iz kafane. Više nikada je nismo videli

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Dragi Rajko, Pomenuo sam ti kako se već godinama nosim mišlju da napravim priču o jednoj nestaloj osobi koju sam nekada dobro poznavao i koje verovatno više nema među živima, ili ako negde živi, onda poseduje sasvim drugi identitet do koga je, uz sve sposobnosti Veštačke inteligencije,