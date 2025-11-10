Evženija, žena zbog koje je izbilo “praško proleće”

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Goran Marković
Evženija, žena zbog koje je izbilo “praško proleće”

Niz rumene obraze su joj potekle suze, ona je ustala od stola i otrčala iz kafane. Više nikada je nismo videli

Goran Marković i Rajko Grlić, jedni od najvećih i najpoznatijih reditelja sa ovih prostora u rubrici “Jesi li snimio ovo” dopisuju se svakog ponedeljka na Velikim pričama. Dragi Rajko, Pomenuo sam ti kako se već godinama nosim mišlju da napravim priču o jednoj nestaloj osobi koju sam nekada dobro poznavao i koje verovatno više nema među živima, ili ako negde živi, onda poseduje sasvim drugi identitet do koga je, uz sve sposobnosti Veštačke inteligencije,
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Upozoravajući Domaći teren na 21. Slobodnoj zoni

Upozoravajući Domaći teren na 21. Slobodnoj zoni

Danas pre 16 sati
Predizborni američki "Građanski rat": Popević o kontroverznom filmu o kome svi vide Trampa kao junaka

Predizborni američki "Građanski rat": Popević o kontroverznom filmu o kome svi vide Trampa kao junaka

Kurir pre 16 sati
Objavljen trejler za film o Majklu Džeksonu: Ostvarenje puno kontroverzi, tizer prikupio milione pregleda u rekordnom roku…

Objavljen trejler za film o Majklu Džeksonu: Ostvarenje puno kontroverzi, tizer prikupio milione pregleda u rekordnom roku (video)

Kurir pre 16 sati
Dan posvećen autorima i hrabrim gimnazijalcima na Slobodnoj zoni

Dan posvećen autorima i hrabrim gimnazijalcima na Slobodnoj zoni

Danas pre 18 sati
Mnogi ne mogu da veruju kako se poznati glumac transformisao za ulogu

Mnogi ne mogu da veruju kako se poznati glumac transformisao za ulogu

Danas pre 19 sati
"Trudna verenica mi je umrla na rukama" Omiljeni srpski glumac umro je u bedi čisteći stolove na Zelenom vencu

"Trudna verenica mi je umrla na rukama" Omiljeni srpski glumac umro je u bedi čisteći stolove na Zelenom vencu

Kurir pre 21 sat
Pokazna vežba iz nepotizma

Pokazna vežba iz nepotizma

Velike priče pre 23 sata

Ključne reči

PoljskaGoran Markovićfilmovi

Kultura, najnovije vesti »

Evženija, žena zbog koje je izbilo “praško proleće”

Evženija, žena zbog koje je izbilo “praško proleće”

Velike priče pre 11 minuta
“Najgora serija godine”? To je pohvala

“Najgora serija godine”? To je pohvala

Velike priče pre 40 minuta
Mogućnosti isceljenja

Mogućnosti isceljenja

Radar pre 5 sati
Kris Martin ne gubi vreme: Slavni pevač ljubi 19 godina mlađu glumicu iz "Igre prestola"

Kris Martin ne gubi vreme: Slavni pevač ljubi 19 godina mlađu glumicu iz "Igre prestola"

Kurir pre 5 sati
Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Štrajk glađu se događa na 100 metara odavde i šta ćemo uraditi?

Glumci i radnici u kulturi ispred RTS-a: Štrajk glađu se događa na 100 metara odavde i šta ćemo uraditi?

Danas pre 9 sati