Tramp potpisao zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada u istoriji SAD

Beta pre 7 sati

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada (shutdown) u istoriji SAD, koja je trajala 43 dana i koja je značila zaustavljanje aktivnosti dela savezne administracije.

"Danas šaljemo jasnu poruku da nikada nećemo popustiti pred ucenama", poručio je Tramp demokratskim protivnicima, pre nego što je potpisao zakon uz aplauz republikanskih poslanika u Ovalnom kabinetu.

"Nikada ne smemo dozvoliti da se ovo ponovi", rekao je Tramp, iako ankete pokazuju rastuće nezadovoljstvo među Amerikancima zbog ekonomije.

Senat je predlog zakona usvojio u ponedeljak, a Predstavnički dom Kongresa ga je odobrio sa 222 glasa za i 209 protiv.

Samo šest demokratskih predstavnika pridružilo se predsedničkoj većini, dok su dva republikanca izrazila svoje neslaganje.

Blokada vlade dogodila se pošto u Senatu, gornjem domu Kongresa nisu uspeli da usvoje predlog zakona o finansiranju.

Trampu nije bila nepoznata situacija "šatdauna" jer je poslednji bio za vreme njegovog prvog mandata, kada je paraliza trajala od decembra 2018. do januara 2019, tada rekordnih 35 dana.

(Beta, 13.11.2025)