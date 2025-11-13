Tramp potpisao zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada u istoriji SAD

Beta pre 7 sati

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada (shutdown) u istoriji SAD, koja je trajala 43 dana i koja je značila zaustavljanje aktivnosti dela savezne administracije.

"Danas šaljemo jasnu poruku da nikada nećemo popustiti pred ucenama", poručio je Tramp demokratskim protivnicima, pre nego što je potpisao zakon uz aplauz republikanskih poslanika u Ovalnom kabinetu.

"Nikada ne smemo dozvoliti da se ovo ponovi", rekao je Tramp, iako ankete pokazuju rastuće nezadovoljstvo među Amerikancima zbog ekonomije.

Senat je predlog zakona usvojio u ponedeljak, a Predstavnički dom Kongresa ga je odobrio sa 222 glasa za i 209 protiv.

Samo šest demokratskih predstavnika pridružilo se predsedničkoj većini, dok su dva republikanca izrazila svoje neslaganje.

Blokada vlade dogodila se pošto u Senatu, gornjem domu Kongresa nisu uspeli da usvoje predlog zakona o finansiranju.

Trampu nije bila nepoznata situacija "šatdauna" jer je poslednji bio za vreme njegovog prvog mandata, kada je paraliza trajala od decembra 2018. do januara 2019, tada rekordnih 35 dana.

(Beta, 13.11.2025)

Povezane vesti »

Odblokiran kapitol hil: Okončana najduža obustava rada američke vlade u istoriji

Odblokiran kapitol hil: Okončana najduža obustava rada američke vlade u istoriji

Kurir pre 14 minuta
Odblokiran kapitol hil: Okončana najduža obustava rada američke vlade u istoriji

Odblokiran kapitol hil: Okončana najduža obustava rada američke vlade u istoriji

Mondo pre 19 minuta
Skandal se širi u SAD, u šoku su i najžešći maga simpatizeri: Ovo bi mogao da bude Trampov kraj?

Skandal se širi u SAD, u šoku su i najžešći maga simpatizeri: Ovo bi mogao da bude Trampov kraj?

Telegraf pre 1 sat
Okončana najduža blokada vlade u istoriji SAD: Tramp potpisao zakon koji je usvojio Predstavnički dom

Okončana najduža blokada vlade u istoriji SAD: Tramp potpisao zakon koji je usvojio Predstavnički dom

Blic pre 1 sat
Tramp potpisao zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada u istoriji SAD

Tramp potpisao zakon kojim se okončava najduža budžetska blokada u istoriji SAD

Forbes pre 3 sata
Tramp potpisao zakon: Okončana najduža blokada vlade u istoriji SAD

Tramp potpisao zakon: Okončana najduža blokada vlade u istoriji SAD

Vreme pre 6 sati
Tramp potpisao zakon o finansiranju

Tramp potpisao zakon o finansiranju

Biznis.rs pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NECDonald TrampTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Da li je na pomolu energetski rat između Rusije i Ukrajine?

Da li je na pomolu energetski rat između Rusije i Ukrajine?

Danas pre 4 minuta
VIDEO Ruskim gradom odjeknule eksplozije, Ukrajinci prvi put napali svojim „najmoćnijim projektilima“

VIDEO Ruskim gradom odjeknule eksplozije, Ukrajinci prvi put napali svojim „najmoćnijim projektilima“

Nova pre 19 minuta
Rusi melju neonacističke bande bez milosti: Čišćenje zapadnog dela Kupjanska pri kraju! (video)

Rusi melju neonacističke bande bez milosti: Čišćenje zapadnog dela Kupjanska pri kraju! (video)

Pravda pre 24 minuta
Kako Zapad može da iskoristi ruske slabosti u Južnom Kavkazu?

Kako Zapad može da iskoristi ruske slabosti u Južnom Kavkazu?

Danas pre 24 minuta
"Putin ne ugrožava Nemačku, ali Poljsku da": Izjava jednog od lidera AfD-a podigla novu političku buru

"Putin ne ugrožava Nemačku, ali Poljsku da": Izjava jednog od lidera AfD-a podigla novu političku buru

NIN pre 29 minuta