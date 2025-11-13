Nema više čekanja u redovima za Bolovanje: Od januara startuje novi sistem u Srbiji: Evo kako će funkcionisati

Blic pre 1 sat
Nema više čekanja u redovima za Bolovanje: Od januara startuje novi sistem u Srbiji: Evo kako će funkcionisati
Sistem će omogućiti lakšu razmenu informacija između zaposlenih, lekara i poslodavaca Primenjivaće se od 1. januara 2026. i unapređuje zdravstveni sistem Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas centar kreativnih industrija "Ložionicu" i "Kuću e-uprave", gde je sa direktorom Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailom Jovanovićem razgovarao o budućoj primeni softverskog rešenja "e-Bolovanje - Poslodavac" i istakao da je reč o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nema više čekanja u redovima za bolovanje Od januara startuje novi sistem u Srbiji

Nema više čekanja u redovima za bolovanje Od januara startuje novi sistem u Srbiji

Alo pre 1 sat
Od 1. januara na e-bolovanje: Rok za preduzetnike godinu dana kasnije

Od 1. januara na e-bolovanje: Rok za preduzetnike godinu dana kasnije

N1 Info pre 1 sat
Macut: Uvođenje e-Bolovanja ojačaće pravnu sigurnosti zaposlenih i poslodavaca

Macut: Uvođenje e-Bolovanja ojačaće pravnu sigurnosti zaposlenih i poslodavaca

Novi magazin pre 2 sata
Uvođenje softvera „e-Bolovanje – Poslodavac“ ukida nošenje doznaka i ubrzava isplate naknada zaposlenima

Uvođenje softvera „e-Bolovanje – Poslodavac“ ukida nošenje doznaka i ubrzava isplate naknada zaposlenima

Serbian News Media pre 2 sata
Nova procedura bolovanja u Srbiji: Primena počinje već 1. januara, ovako će funkcionisati

Nova procedura bolovanja u Srbiji: Primena počinje već 1. januara, ovako će funkcionisati

Kurir pre 1 sat
Premijer Đuro Macut najavio: Od 1. januara jednostavnija procedura za bolovanje uz elektronski sistem

Premijer Đuro Macut najavio: Od 1. januara jednostavnija procedura za bolovanje uz elektronski sistem

Dnevnik pre 1 sat
Macut: Uvođenje e-Bolovanja ojačaće pravnu sigurnosti zaposlenih i poslodavaca

Macut: Uvođenje e-Bolovanja ojačaće pravnu sigurnosti zaposlenih i poslodavaca

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeĐuro Macut

Društvo, najnovije vesti »

Profesori i roditelji Jovine gimnazije podneli krivičnu prijavu protiv direktora Radivoja P. Stojkovića

Profesori i roditelji Jovine gimnazije podneli krivičnu prijavu protiv direktora Radivoja P. Stojkovića

Radio 021 pre 19 minuta
Šta je Informerova GOSI služba: „Obični građani“ tajno snimaju, imaju pristup diplomatskim prijemima…

Šta je Informerova GOSI služba: „Obični građani“ tajno snimaju, imaju pristup diplomatskim prijemima…

Cenzolovka pre 29 minuta
Macut: Švajcarsko iskustvo u dualnom obrazovanju korisno za Srbiju

Macut: Švajcarsko iskustvo u dualnom obrazovanju korisno za Srbiju

Beta pre 4 minuta
Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Sputnik pre 4 minuta
Istraživanje BIRN-a: Kako je Ministarstvo kulture učestvovalo u falsifikovanju predloga za skidanje zaštite sa Generalštaba

Istraživanje BIRN-a: Kako je Ministarstvo kulture učestvovalo u falsifikovanju predloga za skidanje zaštite sa Generalštaba

Nova pre 24 minuta