Tema jutra: Koliko je štetan ugovor o Generalštabu

N1 Info pre 39 minuta  |  N1 Beograd
Tema jutra: Koliko je štetan ugovor o Generalštabu

"Strašno je da ova vlast donosi nezakonite zakone da bi ozakonila bezakonje, i to opravdava time da je to u javnom interesu, a nije, u interesu je nekoliko pojedinaca" - tako za N1 urednik Radara Milan Ćulibrk komentariše "leks specijalis" o Generalštabu.

Novinarka Nataša Latković kaže da se, prema ugovoru, država Srbija obavezala da u roku od dve godine omogući firmi Džereda Kušnera izgradnju kompleksa, a ukoliko se to ne desi, platiće milionsku odštetu. "I to će platiti građani Srbije, naravno", dodala je. Pročitajte više na ovom linku.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Potreba da se umilostive SAD i Donald Tramp, nema ekonomske logike": Radak o detaljima tajnog ugovora za Generalštab

"Potreba da se umilostive SAD i Donald Tramp, nema ekonomske logike": Radak o detaljima tajnog ugovora za Generalštab

N1 Info pre 1 sat
"Država donosi nezakonite zakone da bi ozakonila bezakonje": Koliko je štetan ugovor o Generalštabu

"Država donosi nezakonite zakone da bi ozakonila bezakonje": Koliko je štetan ugovor o Generalštabu

N1 Info pre 2 sata
Rok za završetak „Trampovih kula“ osam godina

Rok za završetak „Trampovih kula“ osam godina

Biznis.rs pre 2 sata
Novinarka koja je otkrila detalje ugovora o prodaji zgrade Generalštaba objasnila kako vlast kupuje naklonost Trampa

Novinarka koja je otkrila detalje ugovora o prodaji zgrade Generalštaba objasnila kako vlast kupuje naklonost Trampa

Nova pre 2 sata
Detalji o Trampovoj kuli: Koji su rokovi, šta ko dobija, koliki su penali ako Srbija raskine ugovor

Detalji o Trampovoj kuli: Koji su rokovi, šta ko dobija, koliki su penali ako Srbija raskine ugovor

Radio 021 pre 5 sati
Ugovor o Generalštabu: Amerikanci naplaćuju odštetu ako Srbija ne ispuni obaveze do 2026.

Ugovor o Generalštabu: Amerikanci naplaćuju odštetu ako Srbija ne ispuni obaveze do 2026.

Nova ekonomija pre 5 sati
Radar: Rok za rušenje Generalštaba maj 2026.

Radar: Rok za rušenje Generalštaba maj 2026.

Vreme pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Leks specijalis

Ekonomija, najnovije vesti »

N1 direktno u 20h: Finansijska šema za Generalštab

N1 direktno u 20h: Finansijska šema za Generalštab

N1 Info pre 14 minuta
Čelično prijateljstvo sa Kinom se otopilo, investicije ove godine značajno opale

Čelično prijateljstvo sa Kinom se otopilo, investicije ove godine značajno opale

Nova ekonomija pre 24 minuta
Tatjana je posle 14 godina u Majkrosoftu dobila otkaz, ali je sve pretvorila u odličnu šansu

Tatjana je posle 14 godina u Majkrosoftu dobila otkaz, ali je sve pretvorila u odličnu šansu

Kamatica pre 9 minuta
Ko bi mogao biti „treća strana“ u NIS-u: U igri Arapi, Azerbejdžanci, investicioni fondovi, ali je MOL favorit

Ko bi mogao biti „treća strana“ u NIS-u: U igri Arapi, Azerbejdžanci, investicioni fondovi, ali je MOL favorit

Danas pre 20 minuta
Brke ti poručuju da zakažeš pregled!

Brke ti poručuju da zakažeš pregled!

Nedeljnik pre 30 minuta