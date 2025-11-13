Tema jutra: Koliko je štetan ugovor o Generalštabu

"Strašno je da ova vlast donosi nezakonite zakone da bi ozakonila bezakonje, i to opravdava time da je to u javnom interesu, a nije, u interesu je nekoliko pojedinaca" - tako za N1 urednik Radara Milan Ćulibrk komentariše "leks specijalis" o Generalštabu.

Novinarka Nataša Latković kaže da se, prema ugovoru, država Srbija obavezala da u roku od dve godine omogući firmi Džereda Kušnera izgradnju kompleksa, a ukoliko se to ne desi, platiće milionsku odštetu. "I to će platiti građani Srbije, naravno", dodala je. Pročitajte više na ovom linku.