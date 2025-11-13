Rio Tinto odlaže projekat litijuma Jadar u Srbiji, ostaje posvećen dugoročnoj eksploataciji

Naslovi.ai pre 2 sata

Rio Tinto je projekat Jadar stavio u režim održavanja zbog nedostatka dozvola, ali ističe potencijal ležišta i ulogu u energetskoj tranziciji.

Kompanija Rio Tinto Group obustavila je rad na litijumskom projektu Jadar u Srbiji, vrednom oko 2,95 milijardi dolara, zbog nedostatka napretka sa dozvolama i u nastojanju da pojednostavi poslovanje i smanji troškove. Projekat je stavljen u režim "nege i održavanja" (care and maintenance). Bloomberg Adria Danas N1 Info

Rio Tinto ističe da ostaje u Srbiji i veruje u kvalitet ležišta Jadar sa potencijalom za dugoročnu eksploataciju i značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope. Faza "nege i održavanja" podrazumeva procenu troškova i resursa projekta, a prioritet kompanije je zadržavanje zakonskih prava nad projektom. Blic NIN BizLife Radio 021

Ekološki aktivisti ostaju skeptični i zahtevaju zakonsku zabranu eksploatacije litijuma, dok se sudbina projekta i regiona i dalje razmatra u kontekstu investicione klime i ekoloških pitanja. N1 Info Jugmedia