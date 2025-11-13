Rio Tinto odlaže projekat litijuma Jadar u Srbiji, ostaje posvećen dugoročnoj eksploataciji

Naslovi.ai pre 2 sata
Rio Tinto odlaže projekat litijuma Jadar u Srbiji, ostaje posvećen dugoročnoj eksploataciji

Rio Tinto je projekat Jadar stavio u režim održavanja zbog nedostatka dozvola, ali ističe potencijal ležišta i ulogu u energetskoj tranziciji.

Kompanija Rio Tinto Group obustavila je rad na litijumskom projektu Jadar u Srbiji, vrednom oko 2,95 milijardi dolara, zbog nedostatka napretka sa dozvolama i u nastojanju da pojednostavi poslovanje i smanji troškove. Projekat je stavljen u režim "nege i održavanja" (care and maintenance). Bloomberg Adria Danas N1 Info

Rio Tinto ističe da ostaje u Srbiji i veruje u kvalitet ležišta Jadar sa potencijalom za dugoročnu eksploataciju i značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope. Faza "nege i održavanja" podrazumeva procenu troškova i resursa projekta, a prioritet kompanije je zadržavanje zakonskih prava nad projektom. Blic NIN BizLife Radio 021

Ekološki aktivisti ostaju skeptični i zahtevaju zakonsku zabranu eksploatacije litijuma, dok se sudbina projekta i regiona i dalje razmatra u kontekstu investicione klime i ekoloških pitanja. N1 Info Jugmedia

Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Sputnik pre 4 minuta

Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Sputnik pre 4 minuta
Rio Tinto: Ostajemo u Srbiji, projekat Jadar prelazi u fazu nadzora i održavanja

RTV pre 1 sat

Rio Tinto: Ostajemo u Srbiji, projekat Jadar prelazi u fazu nadzora i održavanja

RTV pre 1 sat
Rio Tinto: Ne povlačimo se iz Srbije, verujemo da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta

N1 Info pre 1 sat

Rio Tinto: Ne povlačimo se iz Srbije, verujemo da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta

N1 Info pre 1 sat
Rio Tinto odustaje od planova za rudarenje litija u dolini Jadra

SEEbiz pre 34 minuta

Rio Tinto odustaje od planova za rudarenje litija u dolini Jadra

SEEbiz pre 34 minuta
"Verujemo da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta" Rio Tinto: Ostajemo u Srbiji

Dnevnik pre 1 sat

”Verujemo da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta” Rio Tinto: Ostajemo u Srbiji

Dnevnik pre 1 sat
Rio Tinto odustao od projekta litijuma u Srbiji

Rio Tinto odustao od projekta litijuma u Srbiji

Glas Zapadne Srbije pre 34 minuta
Rio Tinto: ostajemo u Srbiji, projekat Jadar prelazi u fazu nadzora i održavanja

Politika pre 1 sat

Rio Tinto: ostajemo u Srbiji, projekat Jadar prelazi u fazu nadzora i održavanja

Politika pre 1 sat
Profesori i roditelji Jovine gimnazije podneli krivičnu prijavu protiv direktora Radivoja P. Stojkovića

Radio 021 pre 20 minuta

Profesori i roditelji Jovine gimnazije podneli krivičnu prijavu protiv direktora Radivoja P. Stojkovića

Radio 021 pre 20 minuta
Šta je Informerova GOSI služba: „Obični građani" tajno snimaju, imaju pristup diplomatskim prijemima…

Cenzolovka pre 29 minuta

Šta je Informerova GOSI služba: „Obični građani“ tajno snimaju, imaju pristup diplomatskim prijemima…

Cenzolovka pre 29 minuta
Macut: Švajcarsko iskustvo u dualnom obrazovanju korisno za Srbiju

Beta pre 5 minuta

Macut: Švajcarsko iskustvo u dualnom obrazovanju korisno za Srbiju

Beta pre 5 minuta
Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Sputnik pre 4 minuta

Srpski litijum miruje: Rio Tinto još ne ide iz Srbije ali za sada – neće kopati!

Sputnik pre 4 minuta
Istraživanje BIRN-a: Kako je Ministarstvo kulture učestvovalo u falsifikovanju predloga za skidanje zaštite sa Generalštaba

Nova pre 25 minuta

Istraživanje BIRN-a: Kako je Ministarstvo kulture učestvovalo u falsifikovanju predloga za skidanje zaštite sa Generalštaba

Nova pre 25 minuta