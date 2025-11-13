Dijana Hrka pregledana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, profesori organizovali skup podrške Jaćimovićima

NIN pre 55 minuta
Dijana Hrka pregledana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, profesori organizovali skup podrške Jaćimovićima

Dijana Hrka, majka mladića stradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, štrajkuje glađu 12. dan, a kako su jutros rekli FoNetu veterani koji brinu o njenoj bezbednosti u šatoru kod Skupštine Srbije, ona se trenutno odmara, nakon sinoćnje posete privatnoj klinici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

U Novom Sadu, ispred zgrade Banovine, autoprevoznik Milomir Jaćimović, četvrti dan štrajkuje glađu, zajedno sa svojim šesnaestogodišnjim sinom Milanom. On ima dva zahteva - da mu se vrate autobusi i da se ponište kazne koje su mu bespravno pisane. Dijana Hrka je štrajk glađu počela 2. novembra, dan nakon velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu održanog na godišnjicu nesreće, a zahteva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za pad
(BLOG) Dijana Hrka dvanaesti dan štrajkuje glađu, Hitna pomoć pregledala Jaćimovićevog sina

N1 Info pre 30 minuta
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu pod nadzorom lekara

RTS pre 5 minuta
Milomir Jaćimović pozvao na blokadu autobuske stanice od 16 sati, zborovi se pridružuju

Moj Novi Sad pre 54 minuta
Ispred Skupštine mirno, Takovska i Bulevar kralja Aleksandra prohodni za saobraćaj

Blic pre 1 sat
Zlatko Kokanović: Mogući izbori, slično kao i 2022. godine

Danas pre 1 sat
Kokanović pružio podršku Dijani Hrki kod Skupštine, komentarisao i Rio Tinto: „Pobeda će biti kada bude usvojen zakon o…

Nova pre 3 sata
Kokanović o Rio Tintu: Pobeda će biti kada bude usvojen Zakon o zabrani kopanja

N1 Info pre 3 sata
Skupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađustudentiprotestiDijana Hrka

Mihailo Jovićević: Odluka o menadžerskom preuzimanju iznuđena ubrzanjem u potezima režima

Mihailo Jovićević: Odluka o menadžerskom preuzimanju iznuđena ubrzanjem u potezima režima

N1 Info pre 24 minuta
(BLOG) Dijana Hrka dvanaesti dan štrajkuje glađu, Hitna pomoć pregledala Jaćimovićevog sina

N1 Info pre 30 minuta
Prof dr. Macut sa Matildom Mort o projektima Vlade Srbije i agencija Ujedinjenih nacija i Ursulom Renold o dualnom obrazovanju

RTV pre 25 minuta
Đurić sa studentima Američkog univerzitetskog centra o političkim pitanjima u Srbiji

RTV pre 25 minuta
Koordinatorka UN nakon sastanka sa Macutom: Nastavljamo da podržavamo reforme u Srbiji

NIN pre 29 minuta