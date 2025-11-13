Dijana Hrka pregledana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, profesori organizovali skup podrške Jaćimovićima

Dijana Hrka, majka mladića stradalog u padu nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici, štrajkuje glađu 12. dan, a kako su jutros rekli FoNetu veterani koji brinu o njenoj bezbednosti u šatoru kod Skupštine Srbije, ona se trenutno odmara, nakon sinoćnje posete privatnoj klinici zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

U Novom Sadu, ispred zgrade Banovine, autoprevoznik Milomir Jaćimović, četvrti dan štrajkuje glađu, zajedno sa svojim šesnaestogodišnjim sinom Milanom. On ima dva zahteva - da mu se vrate autobusi i da se ponište kazne koje su mu bespravno pisane. Dijana Hrka je štrajk glađu počela 2. novembra, dan nakon velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu održanog na godišnjicu nesreće, a zahteva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osobe osumnjičene za pad