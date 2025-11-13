Bekerat: Pozdravljamo izbor osam članova Saveta REM-a, ključna implementacija

BEOGRAD - Amabasador Evropske unije u Srbiji Adreas fon Bekerat pozdravio je izbor osam članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i istakao da EU očekuje da će, kada bude uspostavljeno, to telo ispunjavati u potpunosti svoj mandat.

Fon Bekerat je na društvenoj mreži "X" je pohvalio napore svih zainteresovanih strana, uključujući organizacije civilnog društva u izboru članova Saveta REM-a. "Pozdravljamo izbor osam kandidata REM-a, pohvaljujemo napore svih zainteresovanih strana, uključujući i organizacije građanskog društva. Kada REM bude uspostavljen, očekujemo da počne u potpunosti da ispunjava svoj mandat, u skladu sa zakonskim propisima i profesionalnim standardima. Implementacija je