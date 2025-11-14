"Bivši, ali budući predsednik čim bude prilike": Dodik podvukao da se ne povlači iz politike

Dodik je kritikovao međunarodni intervencionizam i najavio dalju političku aktivnost bez priznanja poraza Odluka CIK-a doneta je nakon potvrđene presude Suda BiH koja uključuje zatvorsku kaznu i zabranu obavljanja javnih funkcija "Bivši sam predsednik i budući predsednik čim bude prilike da se ponovo kandidujem", rekao je Milorad Dodik, predsednik SNSD-a. - Ne povlačim se, jer bi to značilo priznanje međunarodnog intervencionizma i gubitak uticaja naše stranke.