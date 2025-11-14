Ovo je novi, potencijalni kupac Lukoila: Da li će ova multinacionalna kompanija da se dopadne Trampu koji je stopirao kupovinu ruskog giganta Šveđanima

Carlyle Group, američka multinacionalna kompanija koja se bavi privatnim kapitalom, upravljanjem alternativnim investicijama i finansijskim uslugama, sa 426 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, razmatra kupovinu stranih imovina ruskog naftnog giganta Lukoil.

Kompanija Carlyle je isnovana 1987. godine u Vašingtonu, a tokom više decenija izgradila je reputaciju jednog od najvećih i najuticajnijih globalnih igrača u svetu investicija. Carlyle ulaže u različite sektore, uključujući privatni kapital, realnu imovinu i privatne kredite, a kroz istoriju je bio poznat po akvizicijama u odbrambenoj industriji i velikim leveraged buyout poslovima. Među njegovim poznatim investicijama su kompanije kao što su United Defense