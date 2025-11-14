BBC se izvinio Trampu zbog montaže, odbija da plati odštetu

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
BBC se izvinio Trampu zbog montaže, odbija da plati odštetu

Britanski javni servis BBC izvinio se američkom predsedniku Donaldu Trampu zbog epizode ​​emisije „Panorama“, u kojoj su spojeni delovi govora, ali je odbacio njegove zahteve za nadoknadom štete.

Korporacija je saopštila da je montaža stvorila „pogrešan utisak da je predsednik Tramp direktno pozvao na nasilnu akciju“ i da više neće prikazivati emisiju. Trampovi advokati su zapretili da će podneti tužbu protiv BBC-ja za odštetu vrednu milijardu dolara (oko 860 miliona evra) ukoliko korporacija ne povuče emisiju , ne izvini se i ne nadoknadi mu štetu. Posledice skandala dovele su do ostavki BBC generalnog direktora Tima Dejvija i šefice vesti Debore Tarns.
