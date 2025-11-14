Makron dočekao Vučića ispred Jelisejske palate

Danas pre 7 sati  |  Danas Online
Aleksandar Vučić, predsednik Srbije stigao je večeras u Jelisejsku palatu gde ga je dočekao predsednik Francuske Emanuel Makron.

Ispred palate na dočeku su bili i pripadnici francuske garde. Vučić i Makron imaće zatim radnu večeru, koju u čast predsednika Srbije priređuje Makron. Uoči susreta Vučić je najavio da ga večeras očekuje izuzetno važan i sadržajan sastanak sa Makronom sa kojim će, kako je rekao, razgovarati o svim važnim geopolitičkim, regionalnim i pitanjima bilateralne saradnje i evropskog puta Srbije. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Na svom instagram
