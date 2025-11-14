Popeli se na brandeburšku kapiju, pa pohapšeni: Došli kamionom s dizalicom, zapalili baklje i razvili transparent - policija brzo reagovala

Pro-palestinski aktivisti su se u sredu popeli na Brandenburšku kapiju, simbol Berlina i Nemačke, i razvili transparent, a potom su uhapšeni.

Šest aktivista je kamionom s dizalicom stiglo do trga u podne dok je bio pun ljudi i troje je dizalicom podignuto na vrh kapije visoke 26 metara. Portparol berlinske policije je rekao da se njihova akcija bila vrlo brza, da je policija stigla za nekoliko minuta još dok ih je dizalica podizala, ali je nisu zaustavili jer bi to tada bilo opasno po aktiviste. Troje aktivista je s vrha kapije razvilo transprent "Nikad više genocid, sloboda za Palestinu" i zapalilo