Magla otežava saobraćaj, dok se očekuje porast temperature i temperaturni rekord u nedelju

Naslovi.ai pre 12 minuta
Gusta magla i dalje smanjuje vidljivost u Vojvodini i kotlinama, a u nedelju se očekuje značajan porast temperature koji može oboriti rekord iz 1929. godine.

Veoma gusta magla večeras i jutros smanjuje vidljivost na autoputevima i putevima u Srbiji, naročito na deonicama između Novog Sada i Beograda, kao i u Vojvodini i dolinama reka. Zbog toga je saobraćaj otežan i vozačima se savetuje oprez i sporija vožnja. RTV Blic RTS Glas Zapadne Srbije Dnevnik Blic

Jutarnje temperature su niske, sa slabim mrazem u južnim i istočnim krajevima, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, sa maksimalnim temperaturama od 14 do 22 stepena, u mestima sa maglom nižim, od 8 do 12 stepeni. Vetar je slab do umeren, jugoistočni. Telegraf RTS Alo Ozon Nedeljnik Glas Zapadne Srbije Vesti online Danas Pressek

Meteorolozi RHMZ najavljuju da će vikend doneti stabilno i toplo vreme sa temperaturama do 20 stepeni, dok se od ponedeljka očekuje postepeno naoblačenje i kiša na severu Srbije, uz hladnije vreme i češću pojavu padavina sledeće sedmice. Sa Mediterana se očekuje priliv toplije vazdušne mase, pa će maksimalne temperature lokalno dostići i do 23 stepena. U nedelju će biti još toplije, sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena, dok se od utorka na jugu Srbije očekuju obilne padavine i moguće snežne padavine u planinskim predelima. Od utorka stiže hladan talas sa snegom zbog polarnih vazdušnih masa. Danas će se magla duže zadržati na severu Bačke i Banata, u Timočkoj Krajini, na Kosovu i Metohiji i kotlinama na jugozapadu Srbije. U nedelju se očekuje značajan porast temperature koji može oboriti rekord iz 1929. godine. Alo Euronews N1 Info Telegraf Blic Mondo Dnevnik Alo Telegraf

Šta se ovo dešava sa vremenom?! Temperatura od -2 do 22 stepena, a sneg stiže već od ovog datuma!

Srbija obara rekord u nedelju? Podatak RHMZ šokiraće sve, ali ovo nam definitivno sledi

Upravo se oglasio RHMZ, šok prognoza! Za vikend do čak 23 stepena, a onda potop! Pašće 100 mm kiše za samo 48 sati, ali i sneg!…

Podne, novembar i neverovatnih 20 stepeni u ovom gradu: Rhmz objavio listu, evo gde je trenutno najtoplije u Srbiji

Kada će pasti sneg? Ristić otkrio tačne datume u novembru, uskoro stiže polarni vrtlog

Rhmz najavljuje proleće Za vikend sunčano i toplo, do 22 stepena a od ponedeljka spremajte zimsku garderobu

Opasnost na nekoliko putnih pravaca! Upućen apel svima koji planiraju put

