Kostić: Da smo ranije imali ovog selektora ostvarili bismo bolji rezultat

„Ne bismo izgubili od Albanije, to je jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri”

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Filip Kostić izjavio je večeras posle poraza od Engleske da je Srbija pokazala potencijal i da veruje da njegov tim može bolje. "Velika je čast nositi kapitensku traku, to je san. To me hrabri i daje mi motiv da se borim i pružim maksimum za reprezentaciju. Igrali smo protiv jedne od najboljih selekcija na svetu. Imali smo svoje šanse, nismo ih realizovali, ali smo pokazali potencijal i da ovaj tim može bolje. Danas sam imao