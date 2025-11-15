Katanić: "Selektor doneo novu energiju, navijači su bili šesti igrač"

B92 pre 16 minuta
Katanić: "Selektor doneo novu energiju, navijači su bili šesti igrač"

Košarkašice Srbije uspešne su bile i u drugom kolu kvalifikacija za Evrobasket.

Izabranice Miloša Pavlovića su bile bolje od Portugala, pa su tako maksimalne posle dva kola. Ivana Katanić je doprinela pobedi sa sedam poena, a posle meča je u razgovoru sa medijima sumirala utiske. "Bitna pobeda pred našim navijačima, jako mi je drago što su došli u ovolikom broju. Srećna sam što smo ušle sa dve pobede u kvalifikacije i nadam se da ćemo tako nastaviti." Nedavno je na mesto selektora došao Miloš Pavlović. "Hemija se zadržala, a sa novim
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Sada i zvanično: Srbija bez baraža i plasmana na Mundijal 2026.

Sada i zvanično: Srbija bez baraža i plasmana na Mundijal 2026.

Dnevnik pre 12 minuta
Srbija ponizila Portugal: Druga "recka" košarkašica na putu ka Evropskom prvenstvu

Srbija ponizila Portugal: Druga "recka" košarkašica na putu ka Evropskom prvenstvu

Mondo pre 41 minuta
Moćne Srpkinje: Naše devojke deklasirale Portugalke

Moćne Srpkinje: Naše devojke deklasirale Portugalke

Euronews pre 42 minuta
Srbija u poslednjoj četvrtini deklasirala Portugaliju za drugu pobedu u kvalifikacijama

Srbija u poslednjoj četvrtini deklasirala Portugaliju za drugu pobedu u kvalifikacijama

RTS pre 6 minuta
Osveta se servira hladna: Srbija razbila starog dužnika

Osveta se servira hladna: Srbija razbila starog dužnika

Sport klub pre 41 minuta
Ubedljiva pobeda Srbije: Košarkašice ostvarile drugi trijumf u kvalifikacijama za Evrobasket

Ubedljiva pobeda Srbije: Košarkašice ostvarile drugi trijumf u kvalifikacijama za Evrobasket

Večernje novosti pre 16 minuta
"Ne zavisimo od pojednica i gradimo priču za budućnost"

"Ne zavisimo od pojednica i gradimo priču za budućnost"

B92 pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrobasketPortugalMiloš Pavlović

Sport, najnovije vesti »

Nova pobeda Srbije

Nova pobeda Srbije

Danas pre 27 minuta
Stojaković vratio u Partizan bivšeg kapitena crno-belih

Stojaković vratio u Partizan bivšeg kapitena crno-belih

Danas pre 1 sat
Mijatović ima rešenje kako da „pronađe“ 1,6 miliona evra da Partizan ne uđe u blokadu

Mijatović ima rešenje kako da „pronađe“ 1,6 miliona evra da Partizan ne uđe u blokadu

Danas pre 57 minuta
Veljko Paunović pohvalio Radonjića kao i bekovski tandem

Veljko Paunović pohvalio Radonjića kao i bekovski tandem

Danas pre 2 sata
Mijatović o novom treneru Partizana: ''Novi Tumbaković!''

Mijatović o novom treneru Partizana: ''Novi Tumbaković!''

Sportske.net pre 16 minuta