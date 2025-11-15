Automobil prevrnut, bandera prepolovljena: Haos kod Ade Ciganlije: Policija i vatrogasci na licu mesta (foto)

Policija, vatrogasne službe i hitne službe su odmah intervenisale Saobraćaj je usporen dok se vrši uklanjanje vozila sa kolovoza Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 23.30 časova kod Ade Ciganlije, u Beogradu, u kojoj je jedan automobil završio na boku.

Na mestu nesreće odmah su intervenisali policija i vatrogasci. Kako se vidi na slikama automobil je prevrnut, a jedna bandera je srušena. U ovom delu grada saobraćaj je usporen, jer vatrogasci i policija rade na uklanjanju vozila sa kolovoza. Zasad nema informacija da li ima teže povređenih osoba. Inače, kako javlja naš reporter sa terena tokom večeri se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda na Čukarici, u Radničkoj ulici. Policija je brzo intervenisala i uklonila