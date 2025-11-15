Automobil prevrnut, bandera prepolovljena: Haos kod Ade Ciganlije: Policija i vatrogasci na licu mesta (foto)

Blic pre 5 sati
Automobil prevrnut, bandera prepolovljena: Haos kod Ade Ciganlije: Policija i vatrogasci na licu mesta (foto)

Policija, vatrogasne službe i hitne službe su odmah intervenisale Saobraćaj je usporen dok se vrši uklanjanje vozila sa kolovoza Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras oko 23.30 časova kod Ade Ciganlije, u Beogradu, u kojoj je jedan automobil završio na boku.

Na mestu nesreće odmah su intervenisali policija i vatrogasci. Kako se vidi na slikama automobil je prevrnut, a jedna bandera je srušena. U ovom delu grada saobraćaj je usporen, jer vatrogasci i policija rade na uklanjanju vozila sa kolovoza. Zasad nema informacija da li ima teže povređenih osoba. Inače, kako javlja naš reporter sa terena tokom večeri se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda na Čukarici, u Radničkoj ulici. Policija je brzo intervenisala i uklonila
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Automobil prevrnut, bandera prepolovljena: Haos kod Ade Ciganlije: Policija i vatrogasci na licu mesta (foto)

Automobil prevrnut, bandera prepolovljena: Haos kod Ade Ciganlije: Policija i vatrogasci na licu mesta (foto)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesreća

Hronika, najnovije vesti »

Jeziv zločin! U pucnjavi u Babušnici stradali otac i sin, povređeni drugi sin i majka: Oglasio se MUP

Jeziv zločin! U pucnjavi u Babušnici stradali otac i sin, povređeni drugi sin i majka: Oglasio se MUP

Blic pre 3 sata
Bomba bačena na kuću u Novom Pazaru: Osumnjičeni uhapšen ubrzo nakon napada

Bomba bačena na kuću u Novom Pazaru: Osumnjičeni uhapšen ubrzo nakon napada

Politika pre 2 sata
Sn i otac ubijeni, drugi sin ranjen, majka povređena – zločin kod Pirota

Sn i otac ubijeni, drugi sin ranjen, majka povređena – zločin kod Pirota

Jugmedia pre 3 sata
MUP saopštio: Dva člana porodice ubijena, dvoje povređeno

MUP saopštio: Dva člana porodice ubijena, dvoje povređeno

Danas pre 4 sati
DVOSTRUKO UBISTVO U SELU ZAVIDINCE: Stradali otac i sin, dvoje povređeno

DVOSTRUKO UBISTVO U SELU ZAVIDINCE: Stradali otac i sin, dvoje povređeno

Pirotske vesti pre 5 sati