Radovi u Makedonskoj i Nušićevoj do 26. novembra menjaju trase prevoza

Zbog redovnog održavanja delova ulica Makedonske i Nušićeveve od sutra, 15. novembra, do 26. novembra doćiće do delimične obustave saobraćaja i izmena trasa linija javnog prevoza, saopštio je gradski sekretarijat za saobraćaj.

Obustava saobraćaja i zauzeće kolovoza u Makedonskoj biće od Kondine do Dečanske, a u Nušićevoj od Makedonske do Kosovske, preneo je Beoinfo. Vozila sa linije 24 će u smeru ka Neimaru saobraćati ulicama Cara Dušana, Dobračina, Vase Čarapića, uz korišćenje stajališta „Trg republike“ ispred Narodnog muzeja, Trg republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, bez