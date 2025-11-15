Radovi u Makedonskoj i Nušićevoj do 26. novembra menjaju trase prevoza

Danas pre 6 sati  |  Beta
Radovi u Makedonskoj i Nušićevoj do 26. novembra menjaju trase prevoza

Zbog redovnog održavanja delova ulica Makedonske i Nušićeveve od sutra, 15. novembra, do 26. novembra doćiće do delimične obustave saobraćaja i izmena trasa linija javnog prevoza, saopštio je gradski sekretarijat za saobraćaj.

Obustava saobraćaja i zauzeće kolovoza u Makedonskoj biće od Kondine do Dečanske, a u Nušićevoj od Makedonske do Kosovske, preneo je Beoinfo. Vozila sa linije 24 će u smeru ka Neimaru saobraćati ulicama Cara Dušana, Dobračina, Vase Čarapića, uz korišćenje stajališta „Trg republike“ ispred Narodnog muzeja, Trg republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom, bez
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Radovi Na putu u ove dve ulice u Beogradu! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Radovi Na putu u ove dve ulice u Beogradu! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Kurir pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonTrg Republike

Beograd, najnovije vesti »

Radovi Na putu u ove dve ulice u Beogradu! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Radovi Na putu u ove dve ulice u Beogradu! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Kurir pre 29 minuta
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 34 minuta
Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno

Pokažite humanost tamo gde je najpotrebnija! Dajte dobrovoljno krv i spasite nekome život! Vaše malo znači puno

Kurir pre 1 sat
Danas bez struje u ovim delovima Beograda: Proverite do kada će trajati isključenja i da li ste na spisku

Danas bez struje u ovim delovima Beograda: Proverite do kada će trajati isključenja i da li ste na spisku

Blic pre 2 sata
Radovi u Makedonskoj i Nušićevoj do 26. novembra menjaju trase prevoza

Radovi u Makedonskoj i Nušićevoj do 26. novembra menjaju trase prevoza

Danas pre 6 sati