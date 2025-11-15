Zelenski sutra putuje u Madrid na sastanak sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta

Danas pre 5 sati  |  Beta-AFP
Zelenski sutra putuje u Madrid na sastanak sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otputovaće sutra u Madrid, gde će se sastati sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta, dan nakon posete Parizu, potvrdio je danas jedan zvanični izvor. Detalji posete, koje je AFP-u prvo obelodanio izvor iz kabineta premijera Pedra Sančeza, još nisu objavljeni. Samo je sastanak sa predsednicima oba doma objavljen odmah na veb-sajtu Kongresa poslanika.
Zelenski danas u madirdu: Predsednik Ukrajine sastaće se sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta

Kurir pre 2 sata
UkrajinaMadridAFPParizVladimir Zelenski

