Zelenski sutra putuje u Madrid na sastanak sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski otputovaće sutra u Madrid, gde će se sastati sa predstavnicima oba doma španskog parlamenta, dan nakon posete Parizu, potvrdio je danas jedan zvanični izvor. Detalji posete, koje je AFP-u prvo obelodanio izvor iz kabineta premijera Pedra Sančeza, još nisu objavljeni. Samo je sastanak sa predsednicima oba doma objavljen odmah na veb-sajtu Kongresa poslanika.