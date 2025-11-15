Izložba fotografija muzičara koji su nastupali na BEMUS-u otvorena u Ložionici

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Izložba fotografija muzičara koji su nastupali na BEMUS-u otvorena u Ložionici

Izložba fotografija "Rezime" autora Aleksandra Crnogorca, koju čine portreti muzičara učesnika nedavnog 57.

BEMUS-a, svečano je otvorena večeras u Centru kreativnih industrija i inovacija "Ložionica". U svom obraćanju pred brojnim zvanicama, rok fotograf Brajan Rašić je ocenio da je "konačan ishod maestralan". Rašić je dodao da se na izložbi "Rezime" vide "kvalitetne fotografije i izvanredni portreti". Izložba predstavlja fotografije 16 muzičara iz Srbije, Italije, Sjedinjenih Država, Rusije, Austrije i Koreje, koji su nastupili na Beogradskim muzičkim svečanostima,
