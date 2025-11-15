Jeziv zločin u Babušnici: Cela porodica bila meta. Otac i sin ubijeni, majka i drugo dete ranjeni

Glas juga pre 1 sat
Jeziv zločin u Babušnici: Cela porodica bila meta. Otac i sin ubijeni, majka i drugo dete ranjeni

Prema saopštenju Policijske uprave u Pirotu, do tragedije je došlo oko 16 časova, najverovatnije upotrebom vatrenog oružja.

Drugi sin je zadobio ustrelnu ranu, dok je majka povređena tupim predmetom. Na licu mesta obavljen je uviđaj uz prisustvo javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu. Policija je takođe privela jedno lice radi dalje istrage i utvrđivanja činjenica. Meštani sela su u šoku, ističu da su otac i sin koji su ubijeni bili vredni i čestiti ljudi. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog stravičnog događaja.
