Njegova deca izvela početni udarac: Borac Banjaluka i Radnički Kragujevac odigrali meč u čast Mladena Žižovića!

Hot sport pre 3 sata
Njegova deca izvela početni udarac: Borac Banjaluka i Radnički Kragujevac odigrali meč u čast Mladena Žižovića!

Sa Borcem ispisao istoriju u Ligi konferencija! Kako je već danima bilo najavljivano, na Gradskom stadionu u Banjaluci danas je odigran emotivan prijateljski duel između Borca i Radničkog iz Kragujevca, priređen u čast prerano preminulog trenera Mladena Žižovića.

Žižović je prošle sezone ispisao istoriju sa Borcem u Ligi konferencija, odvevši klub do evropskog proleća, a ove jeseni želeo je da pomogne Radničkom da nastavi uspon započet pod vođstvom njegovog velikog prijatelja Feđe Dudića. Međutim, tokom svoje treće utakmice na klupi Kragujevčana, u meču protiv Mladosti u Lučanima, Žižoviću je iznenada pozlilo i ubrzo je objavljeno da je preminuo — u 41. minutu susreta. Nepune dve nedelje kasnije, današnji prijateljski meč
