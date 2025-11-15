Dončić i Rivs se igrali sa pelikansima: Lejkersi rutinski slavili protiv Nju Orleansa (video)

Kurir pre 28 minuta
Dončić i Rivs se igrali sa pelikansima: Lejkersi rutinski slavili protiv Nju Orleansa (video)

Los Anđeles Lejkersi savladali su Nju Orleans Pelikanse u gostima rezultatom 118:104, a najzaslužniji za pobedu bili su Ostin Rivs (31 poen, četiri skoka, sedam asistencija) i Luka Dončić (24 poena, sedam skokova i 12 asistencija).

Kod Pelikansa najbolji je bio Marfi sa 35 poena, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča: Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote: Njujork Niks - Majami Hit 140:132 Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98 Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105 Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116 Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134 Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110 Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers
Ključne reči

NBAMinesotaNjujorkSakramentoLos AnđelesFiladelfijaPortlandluka doncic

