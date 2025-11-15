Poznato stanje pilota koji je povređen kod Subotice: Sportski avion "pajper" srušio se prilikom sletanja, nastavlja se uviđaj

Kurir pre 2 sata  |  RTS)
Poznato stanje pilota koji je povređen kod Subotice: Sportski avion "pajper" srušio se prilikom sletanja, nastavlja se uviđaj…

Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom kod Subotice, juče oko 17 časova srušio se sportski avion "pajper" sa dva člana posade, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Subotici.

Prilikom pada letelice poginuo je kopilot Z.S. iz Bajše, dok je pilot F.K. zadobio teške telesne povrede, navode u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici. Povređeni pilot primljen je juče u subotičku bolnicu sa višestrukim prelomima, ali je ovog jutra u stabilnom stanju. Uviđaj je obavljen na mestu pada letelice, u ataru oko dva kilometra od aerodroma "Bikovo". U Osnovnom tužilaštvu u Subotici kažu da će se uviđaj nastaviti danas sa predstavnicima Direktorata za
Ključne reči

SuboticaAerodromTužilaštvoAvionpad aviona

