Šta čeka Partizan do nove godine u evroligi: Može li Fenerbahče da okrene sezonu crno-belima kao što je bio slučaj sa Zvezdom?…

Košarkaši Partizana poraženi su od Asvela u utakmici 11. kola Evrolige i tako doživeli još jedan bolan udarac ove sezone.

Partizan sada ima skor 4-7, a možda više od poraza brine ono što je posle meča izgovorio Željko Obradpvić, s obzirom da se sada može zaključiti i da atmosfera u svlačionici, ali i disciplina igrača nisu na željenom nivou. A potpuni nedostatak koncentracije u igri je tek posebna priča koja je kulminirala sa onih 0:22 protiv Monaka i sinoćnjih 2:16 na početku i 0:9 u samom finišu meča protiv Asvela. Jedina olakšavajuća okolnost za crno-bele je što do utakmice protiv