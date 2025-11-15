Jedna osoba zbrinuta nakon požara na Senjaku (VIDEO)

Ekipa Hitne pomoći zbrinula je jednu osobu nakon požara koji je izbio u ulici Andre Nikolića u beogradskom naselju Senjak, potvrđeno je agenciji Beta.

Njeno zdravstveno stanje za sada nije poznato. Prema prvim nezvaničnim informacijama, požar koji je izbio u prizemlju kuće je lokalizovan, a na dogašavanju radi 14 vatrogasaca sa četiri vozila. Sam incident je relevantnim službama prijavljen oko 17 časova. Kako navodi Blic, vatra je zahvatila i okolne automobile koju su tu bili parkirani, kao i nekoliko okolnih stabala.