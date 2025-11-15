Sa protesta u Nišu poručeno: Ne damo Filozofski, Filozofski je slobodan

"Ne damo Filozofski fakultet" i "Filozofski je slobodan", skandirali su tokom čitavog protesta studenti i građani Niša koji su učestvovali u protestu, koji je pod nazivom "Filozofski nije za poneti" organizovan tokom popodneva u tom gradu.

Protest je organizovan i u znak podrške Dijani Hrka, koja štrajkuje glađu nezadovoljna radom institucija u slučaju pada nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu, kada je stradao i njen sin, ali i Milomiru Jaćimoviću, autoprevozniku koji je prevozio studente na proteste širom Srbije, koji u Novom Sadu štrajkuje glađu zahtevajući da mu se vrate autobusi koje je uzela policija, a napisane višemilionske kazne ponište. Studenti i građani Niša okupili su se najpre na