Sa protesta u Nišu poručeno: Ne damo Filozofski, Filozofski je slobodan

N1 Info pre 7 minuta  |  N1 Beograd
Sa protesta u Nišu poručeno: Ne damo Filozofski, Filozofski je slobodan

"Ne damo Filozofski fakultet" i "Filozofski je slobodan", skandirali su tokom čitavog protesta studenti i građani Niša koji su učestvovali u protestu, koji je pod nazivom "Filozofski nije za poneti" organizovan tokom popodneva u tom gradu.

Protest je organizovan i u znak podrške Dijani Hrka, koja štrajkuje glađu nezadovoljna radom institucija u slučaju pada nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu, kada je stradao i njen sin, ali i Milomiru Jaćimoviću, autoprevozniku koji je prevozio studente na proteste širom Srbije, koji u Novom Sadu štrajkuje glađu zahtevajući da mu se vrate autobusi koje je uzela policija, a napisane višemilionske kazne ponište. Studenti i građani Niša okupili su se najpre na
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Završena blokada autobuske stanica u Novom Sadu, građani otišli da podrže Jaćimovića

Završena blokada autobuske stanica u Novom Sadu, građani otišli da podrže Jaćimovića

Novi magazin pre 42 minuta
Sa protesta u Nišu poručeno: Ne damo Filozofski, Filozofski je slobodan

Sa protesta u Nišu poručeno: Ne damo Filozofski, Filozofski je slobodan

Danas pre 7 minuta
FOTO, VIDEO Završene današnje blokade u Novom Sadu

FOTO, VIDEO Završene današnje blokade u Novom Sadu

Radio 021 pre 12 minuta
Milomir Jaćimović nastavio štrajk glađu u Novom Sadu, blokada glavne autobuske stanice

Milomir Jaćimović nastavio štrajk glađu u Novom Sadu, blokada glavne autobuske stanice

RTV pre 1 sat
Nakon blokade Međumesne autobuske stanice, građani otišli do Banovine da podrže Milomira Jaćimovića

Nakon blokade Međumesne autobuske stanice, građani otišli do Banovine da podrže Milomira Jaćimovića

NoviSad.com pre 52 minuta
Građani Subotice 14 dana zaredom protestuju, večeras blokirali glavnu autobusku stanicu

Građani Subotice 14 dana zaredom protestuju, večeras blokirali glavnu autobusku stanicu

Novi magazin pre 1 sat
Građani Subotice 14 dana zaredom protestuju, večeras blokirali glavnu autobusku stanicu

Građani Subotice 14 dana zaredom protestuju, večeras blokirali glavnu autobusku stanicu

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVlada SrbijePozorišteNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

I studenti Pravnog u blokadi apelovali da Dijana Hrka prekine štrajk glađu

Danas pre 12 minuta
Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa…

Srpski čovek od čelika: Zoran je preživeo 2 puna šaržera "kalašnjikova": "Sve na meni je bilo izbušeno, lekari nikad ništa slično nisu videli"

Blic pre 32 minuta
(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo…

(Foto) praznična seoba crnogoraca: Haos na graničnom prelazu Dobrakovo: "Čekamo već sat vremena i pitanje je kad ćemo nastaviti normalnu vožnju"

Blic pre 42 minuta
Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Dijana Hrka nije Brehtova, već prava „Majka Hrabrost“

Danas pre 1 sat
Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Ovaj bajkoviti gradić bio je velika inspiracija Dizniju, a opstao je zahvaljujući – pijanom gradonačelniku

Danas pre 1 sat