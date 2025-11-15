Dijana Hrka primila infuziju u bolnici, potom se vratila u šator kod Skupštine Srbije

RTS pre 7 minuta
Dijana Hrka primila infuziju u bolnici, potom se vratila u šator kod Skupštine Srbije

Dijana Hrka, majka mladića poginulog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja štrajkuje glađu ispred Skupštine, ponovo je danas primljena u bolnicu. Primila je infuziju, a potom se vratila u šator u kojem boravi od 2. novembra. Ranije danas, veterani koji su sve vreme uz Hrku, izjavili su da je njeno stanje nepromenjeno i stabilno. Saobraćaj na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra je obustavljen. Skupovi podrške u Nišu i Trsteniku.

Dijana Hrka, koja štrajkuje glađu četrnaesti dan kod Skupštine Srbije, ponovo je danas primila infuziju, a potom se vratila u šator u kojem boravi od 2. novembra. Majka stradalog Stefana u padu nadstrešnice u Novom Sadu, protekle nedelje dva puta je dobijala medicinsku pomoć u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a potom nastavljala štrajk glađu. "Usled pogoršanja zdravstvenog stanja, Dijana Hrka danas je ponovo primljena u Opštu bolnicu Medigrup radi pružanja
