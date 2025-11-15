Stojakovićev prvi potez: Još jedno pojačanje u Partizanu

Bivši kapiten Partizana Miroslav Vulićević biće jedan od pomoćnika Nenada Stojakovića, novog trenera crno-belih.

Nekada pouzdani desni bek jedan je od najboljih bočnih defanzivaca koji su u ovom veku branili boje tima iz Humske ulice, a prethodne dve sezone proveo je na čelu kadetske selekcije „parnog valjka“. Vrlo dobri rezultati njegovih izabranika učinili su da mu se ukaže velika prilika za dalji napredak i usavršavanje u seniorskom fudbalu. I to na dobro poznatom mestu, sa strategom čiji je pomoćnik bio i u omladincima Partizana. Tada su osvojili titulu posle 10 godina, a