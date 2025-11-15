Kad ti Bugarin okrene leđa

Velike priče pre 29 minuta  |  Piše Zoran Panović
Kad ti Bugarin okrene leđa

Ima li šanse da brzo bude zaboravljena i nedavna izjava bugarskog predsednika Rumena Radeva, koji je rekao da bi evropske institucije trebalo ozbiljno da shvate projekat „srpski svet“ i opasnosti koje od njega dolaze

Ako nisi članica EU, tvoj nacionalizam jednostavno nije konkurentan. I to Srbija najbolje oseća u redovnim prepucavanjima sa Hrvatskom i odskora sve redovnijim sa Bugarskom. I kad je u pravu. Sa reaktivnim i isfrustriranim nacionalizmom koji baštini ideologiju gubitničkih devedesetih godina, Srbija će teško u EU, dok istovremeno nijedna članica EU sa evropskog istoka neće biti izbačena iz EU zbog svog takozvanog suverenizma, odnosno nacionalizma koji je unela u EU
