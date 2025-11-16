Medison Skver Garden skoro nije video ovakvu tuču VIDEO

U najvećoj i najpoznatijoj dvorani u SAD, Medison Skver Gradenu došlo je velikog incidenta, koji je prerastao u ozbiljnu tuču.

Svi su očekivali pravi spektakl od UFC večeri u Njujorku, ali svi su govorili uglavnom o velikoj tuči, koja se desilo između borbi. U glavnim ulogama, bili su Dilon Danis koji je bio u žestokoj raspravi sa timom Islama Mahačeva, pre nego što se sve pretvorilo u fizički obračun. Više članova Mahačevog tima, uključujući UFC borce poput Magomeda Zajnukova, viđeno je kako udaraju Danisa pored oktagona. U jednom trenutku, Zajnukov je udarcima pogodio Danisa u glavu dok