‘Pola’ ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

BBC News pre 3 minuta | Predrag Vujić - BBC novinar

Reuters Reprezentacija BiH slavi gol Esmira Bajraktarevića protiv Rumunije

Srbija, najveća zemlja bivše Jugoslavije, neće gledati fudbalsku reprezentaciju na Svetskom prvenstvu 2026, ali zato hoće ili bi mogle neke druge zemlje nastale raspadom bivše države.

Hrvatska, čija reprezentacija u kontinuitetu igra više nego zapaženu ulogu u svetskom fudbalu, ponovo će igrati na najvećem takmičenju na planeti - peti put u eri 40-godišnjeg Luke Modrića.

Bosna i Hercegovina je preokretom protiv Rumunije na Bilinom polju u Zenici 3:1 došla i situaciju da se bori za prvo mesto, što znači i direktan plasman na Mundijal, čiji će domaćini biti Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države.

Selekcija BiH je obezbedila baraž, ali bi u direktnom duelu u gostima protiv Austrije u utorak, 18. novembra mogla i do prvog mesta ako pobedi.

Austrija, koju predvodi napadač Crvene zvezde Marko Arnautović, ima 18 bodova, dva više od BiH.

Jedno od najvećih iznenađenja evropskih kvalifikacija je Kosovo, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, ali FIFA i druge svetske organizacije, dozvoljavaju takmičenje.

Kosovo je siguran učesnik baraža.

U poslednjem kolu Grupe B, Kosovo 18. novembra dočekuje prvoplasiranu Švajcarsku i trebalo bi da se desi čudo da Švajcarci ne budu prvi.

Kosovu je potrebna pobeda od šest i više golova razlike da bi bilo prvo u grupi.

U toj grupi je i Slovenija koja je izgubila sve šanse da se domogne baraža porazom na svom terenu upravo od Kosova.

Šansu da ode na Mundijal ima i Severna Makedonija.

U kvalifikacionoj Grupi J vodi Belgija sa 15 bodova, dva više od Severne Makedonije i Velsa.

Belgija je veliki favorit u duelu sa Lihtenštajnom 18. novembra, a iste večeri će Vels i Severna Makedonija odlučiti ko će u baraž.

Osim Srbije, od zemalja bivše Jugoslavije, na Mundijal ne idu Slovenija i Crna Gora.

Od zemalja Balkana, Albanija, koja je bila u grupi sa Srbijom, ide u doigravanje, a Mundijal neće videti Grčka, Rumunija i Bugarska.

Hrvatska

EPA Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol slavi tokom utakmice protiv Farskih ostrva 14. novembra

Direktan plasman Hrvatske na Svetsko prvenstvo u junu i julu sledeće godine je sve, samo ne iznenađenje.

Hrvatska godinama spada u vrh svetskog fudbala, jednom je bila vicešampion planete 2018, a dva puta treća - 1998. u Francuskoj i 2022. u Kataru.

Podatak za rubriku „Verovali ili ne" je da će mozak tima Luka Modrić na pragu 41. rođendana igrati - ako bude zdrav - na njegovom petom svetskom prvenstvu i ukupno na desetom velikom takmičenju, čime se izjednačio sa legendarnim nemačkim fudbalerom i bivšim trenerom beogradskog Partizana Lotarom Mateusom.

„Ponosam sam i srećan na sve što sam ostvario sa reprezentacijom, brojke zaista deluju neverovatno", rekao je Modrić posle pobede od 3:1 nad Farskim ostrvima u Rijeci, što je bila njegova 193. utakmica u nacionalnom timu.

Od osamostaljenja 1991. godine, Hrvatska je igrala na sedam od osam svetskih prvenstava.

„Ponekad zaboravimo koliko je velika stvar igrati na svetskom prvenstvu i ljudi to uzimaju zdravo za gotovo. Međutim, to je sve samo ne normalno", poručio je Modrić.

Bosna i Hercegovina

EPA Utakmica BiH protiv Rumunije 15. novembra

Na stadionu u Zenici, odjekivala je pesma „Poljem se širi miris ljiljana", nedavno preminulog pevača Halida Bešlića.

Slavili su igrači BiH pobedu nad Rumunijom, obezbedivši minimum baraž, a možda i direktan plasman na Mundijal, ako pobede Austriju u gostima.

Dok je jedna velika i sjajna karijera na zalasku - pričamo o Modriću - najavljena je nova.

Posle vođstva Rumunije 1:0, izjednačio je Edin Džeko, dugogodišnji najbolji fudbaler BiH, a za preokret u 80. minutu zaslužan je Esmir Bajraktarević.

Dobio je loptu na desnom krilu, povukao prema sredini i sa oko 20 metara levicom precizno pogodio u suprotne rašlje za 2:1.

Prava praćka, fudbalskim žargonom.

Bajraktarević za BiH nastupa od avgusta prošle godine.

Pre toga bio je reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država, zemlje u kojoj je rođen.

Igrao je za mlađe selekcije SAD-a prije nego što je promenio fudbalsko državljanstvo.

Nedavno je na Bajraktarevića skrenuo pažnju još jedan velikan hrvatskog fudbala Ivan Perišić, njegov saigrač i na neki način mentor u holandskom PSV-u iz Ajndhovena.

Posle utakmice protiv Groningena, koji je PSV dobio 4:2 na početku nove klupske sezone, Bajraktarević je briljirao - ušao je u igru na poluvremenu i postigao dva gola.

Perišić je tada na Instagramu podelio fotografiju sa Bajraktarevićem i poslao poruku selektoru BiH Sergeju Barbarezu, koji ga nije uvrstio na spisak igrača za septembarske kvalifikacijske utakmice za SP.

„Selektore, mali je spreman", napisao je Perišić.

Iskusni hrvatski reprezentativac pritom je dodao: „Korak po korak. Budućnost je svetla."

Barbarez je očigledno pročitao objavu Peerišića i pozvao Bajraktarevića za mečeve protiv Rumunije i Austrije.

Nije pogrešio.

Severna Makedonija

EPA Makedonski reprezetativac Eljif Elmas protiv igrača Letonije 13. novembra

U ne baš lakoj grupi, reprezentacija Severne Makedonije isprsila se u mečevima protiv favorita Belgije, pa i Velsa.

Jedini uslovno rečeno kiks Makedonaca bio je duel sa Kazahstanom u Skoplju u oktobru kada su izvukli bod.

Ostali su neporaženi u oba duela sa Belgijancima, i protiv Velsa.

Trenutak istine za ekipu Severne Makedonije biće meč u gostima protiv Velsa 18. novembra.

Izuzimajući golmana Stoleta Dimitrievskog, člana španske Valensije, Bojana Miovskog iz Glazgov Rendžersa (prošle sezone je igrao za špansku Đironu) i krilnog napadača Eljifa Elmasa, igrača Napolija na pozajmici iz Lajpciga, tim Severne Makedonije je mešavina igrača koji nastupaju u manje istaknutim evropskim klubovima i u domovini.

Sa klupe ih prevodi 54-godišnji Blagoja Milevski kojem u igračkoj biografiji piše i da je bio igrač Crvene zvezde 1990/91, ali nije ubeležio nijedan nastup za beogradski tim.

Italijani će opet morati da 'čupaju' za Mundijal

Reuters Utakmica Moldavije i Italije 13. novembra

Četvorostrukim svetskim prvacima potrebna je pobeda od čak 9:0 protiv Norveške kako bi izbegli dodatno evropske kvalifikacije treći put zaredom.

Italija ima šest pobeda u sedam utakmica Grupe I, ali vodeća Norveška ima sedam pobeda iz isto toliko susreta, između ostalih i protiv Italije 3:0, što Norvežanima daje ogromnu prednost u gol-razlici.

To znači da Italija u Milanu mora da deklasira ekipu Stalea Solbakena sa devet golova razlike, kako bi se direktno plasirala na Mundijal.

Zaista je teško zamisliti da bi ekipa u kojoj je najveća zvezda Erling Haland mogla da primi čak devet golova.

Italijani će, dakle, gotovo izvesno u baraž, a prethodna iskustva su im gorka.

Italija nije igrala na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. posle šokantnih poraza u doigravanju od Švedske, odnosno Severne Makedonije.

Italijanski selektor Đenaro Gatuzo smatra da FIFA mora da promeni pravila kako bi se obezbedilo pravednije takmičenje za Evropu koja daje 16 predstavnika za Svetsko prvenstvo sledeće godine, na kojem će biti ukupno 48 reprezentacija.

„U moje vreme, najbolji drugoplasirani u grupi išli su direktno na Svetsko prvenstvo, ali sada su pravila drugačija.

„Da biste promenili pravila, morate to da kažete i onima koji organizuju turnire.

„Na Mundijalima 1990. i 1994. bile su dve afričke reprezentacije, sada ih je devet. To nije kontroverza, ali postoje poteškoće i to dobro znamo", rekao je nekada legedarni fudbaler, koji je u junu preuzeo nacionalni tim od Luiđija Spaletija.

Gatuzo, koji prošle sezone nije uspeo da kao trener splitskog Hajduka osvoji titulu prvaka Hrvatske, uporedio je evropske kvalifikacije za SP sa južnoameričkim.

„Ako pogledamo Južnu Ameriku, gde šest od 10 reprezentacija ide direktno na Svetsko prvenstvo, a sedma ide u doigravanje sa reprezentacijom iz Okeanije, to izaziva žaljenje, tugu i razočaranje.

„Stoga treba da se promeni sistem takmičenja za Evropu", rekao je Gatuzo novinarima.

Ne sporeći pravo i moguće, opravdano nezadovoljstvo nekih Evropljana sistemom kvalifikacija, Gatuzo bi pred baraž utakmicu za plasman na Mundijal trebalo da se, pre svega, pozabavi svojim timom.

Italija je jedva pobedila Moldaviju u gostima, golom u 88. minutu, a nekoliko stotina italijanskih navijača zviždalo je igračima nacionalnog tima.

„Iskreno, ne prihvatam zvižduke navijača. Ovo nije vreme da se igračima govori da idu da traže posao.

„Sada svi moramo da ostanemo ujedinjeni. Duboko u sebi, čak sam mislio da bismo mogli da izgubimo od Moldavije s obzirom na veliki broj povreda i promena u timu, ali oni koji su ušli odradili su dobar posao", zaključio je Gatuzo.

Sedamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

