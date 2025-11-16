RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

Beta pre 1 sat

Maskirana grupa Albanaca napala je danas oko 15 časova pripadnike Vojske Srbije u rejonu baze "Debela glava", kod administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, prenela je večeras Radio-televizija Srbije (RTS).Javni medijski servis navodi da je naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je u pravcu Kosova i Metohije.

Baza "Debela glava" nalazi se u Kopnenoj zoni bezbednosti.

(Beta, 16.11.2025)

Povezane vesti »

Grupa maskiranih Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Grupa maskiranih Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

IndeksOnline pre 33 minuta
RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod baze "Debela glava"

RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod baze "Debela glava"

Novi magazin pre 1 sat
Objavljena tačna lokacija napada na srpsku vojsku! Evo gde su Albanci pucali

Objavljena tačna lokacija napada na srpsku vojsku! Evo gde su Albanci pucali

Alo pre 1 sat
RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod baze "Debela glava"

RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod baze "Debela glava"

N1 Info pre 1 sat
Grupa maskiranih Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Grupa maskiranih Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

RTV pre 2 sata
RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

Glas juga pre 1 sat
Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoRTSMetohijaKosovo i MetohijaVojska Srbije

Hronika, najnovije vesti »

Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu…

Stana pokušala da pobegne i sakrije se od ubice: Potresni detalji zločina kod Babušnice: Napadač je sustigao i udario u glavu

Blic pre 23 minuta
Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju

Upucanom mladiću (24) se bore za život: Poznato u kakvom je stanju: Odmah primljen na reanimaciju

Blic pre 1 sat
Upucani mladić (24) U Rakovici od ranije poznat policiji: Napadač ispalio 2 hica u njega dok je ulazio u auto, prevezen na…

Upucani mladić (24) U Rakovici od ranije poznat policiji: Napadač ispalio 2 hica u njega dok je ulazio u auto, prevezen na reanimaciju

Blic pre 1 sat
Još jedna nesreća u šumi: Užas kod Ivanjice: Muškarac teško povređen prilikom seče drva

Još jedna nesreća u šumi: Užas kod Ivanjice: Muškarac teško povređen prilikom seče drva

Blic pre 1 sat
Požar u Učiteljskom naselju: Buknula vatra: Vatrogasci na terenu

Požar u Učiteljskom naselju: Buknula vatra: Vatrogasci na terenu

Blic pre 1 sat