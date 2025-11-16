RTS: Grupa Albanaca pucala na pripadnike Vojske Srbije kod administrativne linije

Beta pre 1 sat

Maskirana grupa Albanaca napala je danas oko 15 časova pripadnike Vojske Srbije u rejonu baze "Debela glava", kod administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, prenela je večeras Radio-televizija Srbije (RTS).Javni medijski servis navodi da je naoružana grupa Albanaca u podnožju brda Šop ispalila je 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije i tom prilikom je pogođen pas koji se nalazio u neposrednoj blizini patrole.

Naoružana grupa sa šest džipova pobegla je u pravcu Kosova i Metohije.

Baza "Debela glava" nalazi se u Kopnenoj zoni bezbednosti.

(Beta, 16.11.2025)